Trump descarta prisas por un acuerdo con Irán: "El bloqueo les asusta más que los bombardeos"

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 22 de abril, 2026

El presidente Donald Trump reafirmó este miércoles que su administración no tiene "presión de tiempo" para concretar un nuevo acuerdo con Irán ni para fijar una fecha de reanudación de las conversaciones, tras el estancamiento de las negociaciones el pasado 12 de abril.

En una entrevista concedida a Martha MacCallum de Fox News, el mandatario aclaró que la prioridad absoluta es obtener términos favorables para los intereses de los ciudadanos estadounidenses, desestimando cualquier urgencia basada en calendarios políticos.

Asimismo, Trump aprovechó la oportunidad para desmentir los reportes que sugerían que la extensión del alto el fuego con Irán tenía un plazo de apenas tres a cinco días. Según el presidente, dicha información era "falsa", confirmando que la prórroga tiene un carácter indefinido mientras se evalúan los siguientes pasos.

La eficacia del bloqueo económico frente a la opción militar

Trump destacó que la estrategia de asfixia económica está resultando ser una herramienta de presión mucho más potente que el uso de la fuerza convencional. Según el mandatario, el impacto del cerco sobre la infraestructura energética es el mayor temor del régimen de Teherán.

“El bloqueo les asusta incluso más que los bombardeos”, declaró el presidente. “Han sido bombardeados durante años, pero odian el bloqueo”, dijo.

El mandatario enfatizó las consecuencias técnicas y financieras de paralizar la producción de crudo iraní. “Una vez que esos pozos caen, a veces caen para siempre”, advirtió Trump, subrayando que la administración busca un resultado sólido y no una salida rápida.

Sin plazos electorales y vigilancia en el Estrecho de Ormuz

A pesar de las especulaciones de sectores demócratas y analistas que vinculan los tiempos de la guerra con las próximas elecciones de medio término, el presidente aseguró que su política exterior se guía estrictamente por los resultados y no por la política doméstica.

“La gente dice que quiero terminarlo debido a las elecciones de medio término, no es cierto”, afirmó Trump, añadiendo que su equipo busca “conseguir un buen trato para el pueblo estadounidense”.

Respecto a los recientes incidentes en el Estrecho de Ormuz, donde barcos fueron atacados y capturados por fuerzas iraníes este miércoles, el presidente aclaró que la soberanía de EEUU no fue vulnerada directamente. “No eran barcos estadounidenses”, precisó, aunque subrayó que mantendrá una vigilancia estrecha sobre la situación en esta arteria comercial clave.

Finalmente, Trump se refirió al ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghachi, a quien calificó como un hombre inteligente. El mandatario expresó su expectativa de que el funcionario "todavía estará allí cuando las conversaciones se reanuden de nuevo", dejando la puerta abierta a la diplomacia, pero bajo las estrictas condiciones de la Casa Blanca.