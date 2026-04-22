Aviones de combate de la OTAN interceptan aviones militares rusos que sobrevolaban el Mar Báltico
Se conoció que cazas Rafale franceses despegaron desde una base aérea en Lituania, donde permanecen desplegados como parte de la misión de vigilancia aérea de la OTAN que se mantiene desde hace años.
Las autoridades informaron de que aviones de la OTAN interceptó el lunes bombarderos estratégicos y aviones de combate rusos que sobrevolaban el mar Báltico. Se trató, además, de una demostración de poderío aéreo en el flanco oriental de la alianza.
En ese sentido, se conoció que cazas Rafale franceses despegaron desde una base aérea en Lituania, donde permanecen desplegados como parte de la misión de vigilancia aérea de la OTAN que se mantiene desde hace años.
Opinión
La estrategia de Trump en Oriente Medio: medidas a medias, consecuencias totales
Pierre Rehov
Las aeronaves, equipadas con misiles aire-aire, operaron junto a aviones de Suecia, Finlandia, Polonia, Dinamarca y Rumania, con el objetivo de monitorear y supervisar la actividad aérea rusa, según indicó el destacamento francés.
De acuerdo con un comunicado obtenido por CBS, la operación rusa estuvo compuesta por dos bombarderos supersónicos Tu-22M3 y cerca de diez cazas —entre SU-30 y SU-35—, que se relevaban en tareas de escolta para proteger a estas aeronaves estratégicas de mayor tamaño.
La respuesta de Rusia
"En ciertas etapas de la ruta, los bombarderos de largo alcance fueron acompañados por cazas de otros países", dijo el ministerio en un mensaje recogido por CBS.
"Las tripulaciones de la aviación de largo alcance realizan vuelos regularmente sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte, el Océano Pacífico, así como el Mar Báltico y el Mar Negro. Todos los vuelos de las aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se llevan a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales para el uso del espacio aéreo", agregó el ministerio.