Aviones de combate de la OTAN interceptan aviones militares rusos que sobrevolaban el Mar Báltico

Publicado por Williams Perdomo 22 de abril, 2026

Las autoridades informaron de que aviones de la OTAN interceptó el lunes bombarderos estratégicos y aviones de combate rusos que sobrevolaban el mar Báltico. Se trató, además, de una demostración de poderío aéreo en el flanco oriental de la alianza.

En ese sentido, se conoció que cazas Rafale franceses despegaron desde una base aérea en Lituania, donde permanecen desplegados como parte de la misión de vigilancia aérea de la OTAN que se mantiene desde hace años.

Las aeronaves, equipadas con misiles aire-aire, operaron junto a aviones de Suecia, Finlandia, Polonia, Dinamarca y Rumania, con el objetivo de monitorear y supervisar la actividad aérea rusa, según indicó el destacamento francés.

De acuerdo con un comunicado obtenido por CBS, la operación rusa estuvo compuesta por dos bombarderos supersónicos Tu-22M3 y cerca de diez cazas —entre SU-30 y SU-35—, que se relevaban en tareas de escolta para proteger a estas aeronaves estratégicas de mayor tamaño.