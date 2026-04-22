El Pentágono solicita presupuesto histórico de $1.5 billones para el "Domo Dorado" y drones

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 21 de abril, 2026

La administración Trump ha presentado una solicitud de presupuesto de defensa para el año fiscal 2027 que asciende a los $1.5 billones de dólares. Esta cifra representa un incremento del 42% respecto al año anterior y se posiciona como el mayor aumento anual en el gasto militar de Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El ambicioso plan financiero introduce una categoría denominada “prioridades presidenciales”. Bajo este rubro se destinarán $750.000 millones para el desarrollo del sistema de defensa de misiles Golden Dome (Domo Dorado), drones de combate, inteligencia artificial y el fortalecimiento de la base industrial de defensa nacional.

Jules ‘Jay’ Hurst, encargado de las funciones de contralor del Pentágono, explicó ante los medios la magnitud de esta inversión:

“Será la mayor inversión en capacidades militares en más de una generación. Dirige nuestra ventaja nacional y militar a través de inversiones en el sistema de defensa de misiles Domo Dorado, el dominio de drones y la superioridad espacial, incluyendo casi duplicar el presupuesto de la Fuerza Espacial y triplicar el gasto en drones y capacidades contra drones”, dijo.

Inversión en tecnología autónoma y la "Flota Dorada"

Uno de los puntos más destacados de la propuesta es el financiamiento de $54.600 millones para el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG, por sus siglas en inglés). Este departamento, que el año pasado recibió apenas $226 millones, se convertirá en el pilar de la investigación y desarrollo de armamento de última generación.

En cuanto a la capacidad naval y aérea, el Pentágono busca consolidar la iniciativa Golden Fleet (Flota Dorada). El presupuesto solicita $65.000 millones para la construcción de 18 buques de guerra y 16 barcos de apoyo para la Marina.

Este es un ambicioso plan de reconstrucción naval que contempla la incorporación de grandes buques de guerra, incluidos nuevos acorazados de gran tamaño (clase "Trump") y buques autónomos, buscando asegurar la supremacía naval con tecnología de misiles hipersónicos y nucleares.

Asimismo, se reservan $102.000 millones para la adquisición de aeronaves, con el objetivo de adquirir 85 cazas F-35 anuales y avanzar en el desarrollo del bombardero B-21 y el nuevo caza F-47. Hurst señaló que se planea expandir los contratos multianuales de municiones para “proporcionar estabilidad e incentivar la inversión a largo plazo en toda la cadena de suministro”.

Apoyo a las tropas y seguridad fronteriza

Más allá del armamento, el presupuesto pone un énfasis directo en el bienestar de los miembros del servicio y la seguridad del territorio nacional. La administración propone un aumento salarial escalonado: un 7% para los soldados de menor rango, un 6% para sus superiores y un 5% para los altos mandos.

Además, el Pentágono planea aumentar la fuerza militar con 44.000 nuevos efectivos. Según Hurst, esto permitirá “proporcionar la mano de obra necesaria para emplear nuevas capacidades, y mejorará la preparación y la calidad de vida al asegurar que las unidades cuenten con el personal adecuado para las misiones que les encomendamos”.

En sintonía con las políticas de control migratorio de la Casa Blanca, se han asignado $2.300 millones para sostener las operaciones y el despliegue de tropas en la frontera sur.

Cabe destacar que esta solicitud de $1.5 billones no incluye los costos operativos de la guerra en curso en Irán, ya que fue formulada antes del inicio del conflicto.

Se espera que el presidente Trump solicite al Congreso entre $80.000 y $100.000 millones adicionales en fondos suplementarios para cubrir las operaciones en el Medio Oriente una vez que se evalúen los daños y la postura estratégica tras el actual cese al fuego.