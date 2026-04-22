EN VIVO | Disparos y barcos retenidos: varias embarcaciones alertan de incidentes con los Guardianes de la Revolución al tratar de atravesar el estrecho de Ormuz

Publicado por Israel Duro 22 de abril, 2026

La prórroga indefinida del alto el fuego por parte de Donald Trump ha hecho que la guerra real pase a ser una de cifras sobre el impacto real del bloqueo sobre los puertos iraníes. Mientras que el presidente estadounidense asegura que la economía del país del golfo se está resintiendo fuertemente, Teherán asegura que, hasta ahora, no ha afectado a suministros básicos.

Mientras tanto, la tensión en el estrecho no cesa para los barcos y marineros retenidos por el conflicto. Un portacontenedores alertó de que había sido tiroteado por una lancha rápida de los Guardianes de la Revolución y un segundo carguero se encontraba retenido tras haber intentado cruzar el estrecho de Ormuz.

Mientras, el precio del petróleo sufre ligeras variaciones. Tras bajar durante la jornada asiática, tras el anuncio de no se reanudarían de manera inmediata los ataques, retomó la senda alcista al arranque de la Europea ante la inestabilidad en la zona.

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06:57 am Los Guardianes de la Revolución confirman que tienen retenidos dos cargueros en el estrecho de Ormuz 12:57 22/04/2026 12:57 22/04/2026 Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron el miércoles que sus fuerzas navales interceptaron dos barcos que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz y los condujeron a aguas territoriales de la república islámica.



"La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores", señaló el ejército ideológico en un comunicado.



"Los dos barcos infractores (...) fueron incautados por el CGRI y dirigidos a la costa iraní", agrega.

06:11 am Vance no viajará a Pakistán 12:41 22/04/2026 12:41 22/04/2026 El vicepresidente estadounidense, JD Vance, no viajará a Pakistán, donde inicialmente estaban previstas negociaciones con Irán, anunció la Casa Blanca.



Teherán ya había dado a conocer su intención de no enviar una delegación a la segunda ronda de diálogo.

05:34 am China rechaza las acusaciones de Trump de que está ayudando militarmente a Irán 12:34 22/04/2026 12:34 22/04/2026 China aseguró este miércoles que da ejemplo en materia de respeto de sus obligaciones internacionales, en respuesta a declaraciones de Donald Trump, quien insinuó que Pekín podría haber ayudado a Irán a reconstituir su armamento.

El portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, apuntó que "como gran potencia responsable, China siempre ha dado ejemplo cumpliendo sus obligaciones internacionales".



China es un socio comercial estratégico de Irán, ya que más del 80% de las exportaciones de petróleo iraní tenían como destino China antes de la guerra, según la empresa de análisis Kpler.

05:10 am Irán minimiza el impacto del bloqueo estadounidense 12:31 22/04/2026 12:31 22/04/2026 El ministro de Agricultura de Irán, Qolamreza Nouri, afirmó que el bloqueo naval al que ha sido sometido por Estados Unidos ha tenido un impacto mínimo en la capacidad del país para suministrar productos básicos y alimentos.



"A pesar del bloqueo naval de Estados Unidos, no tenemos ningún problema para suministrar productos básicos y alimentos porque, debido a la extensión del país, es posible importar desde diferentes fronteras", dijo el martes el funcionario.



"Alrededor del 85% de los productos agrícolas y de primera necesidad se producen en el país, por lo que la seguridad alimentaria nacional está garantizada", añadió, según la agencia oficial de noticias IRNA.

04:27 am El ministro de exteriores israelí insta a "trabajar juntos" contra Hezbolá 11:47 22/04/2026 11:47 22/04/2026 El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, instó el miércoles al gobierno libanés a colaborar con Israel para hacer frente al grupo terrorista islamista proiraní Hezbolá, antes de que se reanuden las conversaciones entre ambos países en Washington.



"Mañana se reanudarán en Washington DC las conversaciones directas entre Israel y Líbano. Hago un llamamiento al gobierno del Líbano: trabajemos juntos contra el Estado terrorista que Hezbolá ha construido en vuestro territorio", dijo Saar en un discurso ante diplomáticos durante un acto conmemorativo del 78º aniversario de la independencia de Israel.



"Esta cooperación es necesaria para ustedes incluso más que para nosotros. Requiere claridad moral y el valor de asumir riesgos. Pero no hay una alternativa real para garantizar un futuro de paz para ustedes y para nosotros", agregó.

03:44 am Un segundo cargado se encuentra retenido en el estrecho de Ormuz tras recibir varios disparos 11:44 22/04/2026 11:44 22/04/2026 La UKMTO informó de un segundo incidente en el estrecho de Ormuz en pocas horas. En esta ocasión, el afectado fue un carguero que salía del paso marítimo. El buque, situado a unos 14 km de la costa iraní "comunicó haber recibido disparos y se halla actualmente inmovilizado en el mar", reportó la agencia.



Este barco fue identificado por Vanguard Tech como el portacontenedores Euphoria, con pabellón panameño. Según el sitio Marinetraffic, se dirigía al puerto saudí de Yeda, procedente del de Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos.



03:10 am Una lancha rápida de los Guardianes de la Revolución abre fuego contra un portacontenedores con bandera liberiana 11:40 22/04/2026 11:40 22/04/2026 Un navío portacontenedores fue atacado por una lancha patrullera iraní el miércoles frente a las costas de Omán, lo que provocó daños pero no dejó víctimas, informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.



El carguero, que se encontraba a 15 millas náuticas (unos 28 km) de Omán, "fue abordado por una lancha del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, sin previo aviso por radio, que posteriormente abrió fuego contra el barco causando daños importantes en el puente de mando", informó la UKMTO.



La agencia agregó que "no se han reportado incendios ni impactos ambientales" y que la tripulación se encuentra "sana y salva". Según la empresa de inteligencia Vanguard Tech, se trata de un buque con bandera de Liberia, "al que se le había informado que tenía permiso para cruzar el estrecho de Ormuz".



Por su parte, la agencia de prensa iraní Tasnim afirmó que el barco había "ignorado las advertencias de las fuerzas armadas iraníes".



02:38 am Irán ahorca a un hombre acusado de vínculos con el Mosad 11:38 22/04/2026 11:38 22/04/2026 Irán ejecutó por ahorcamiento el miércoles a un hombre condenado por vínculos con la agencia de espionaje israelí Mosad, informó el poder judicial, en la más reciente de una ola de ejecuciones en medio de la guerra contra Israel y Estados Unidos.



"Mehdi Farid (...) fue ahorcado esta mañana por su extensa cooperación con el servicio terrorista de espionaje Mosad, luego de que el caso fuera examinado y el veredicto final aprobado", indicó la página web Mizan, del poder judicial.



No quedó claro inicialmente cuándo Farid fue arrestado ni cuándo fue juzgado, pero la corte lo declaró culpable de "cooperación de inteligencia y espionaje para el régimen sionista".