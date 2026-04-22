Los votantes de Virginia aprueban un nuevo mapa electoral con diez escaños demócratas y solo uno republicano

Publicado por Joaquín Núñez 21 de abril, 2026

Los votantes de Virginia aprobaron un nuevo mapa para las elecciones de medio término. El nuevo es ampliamente favorable al Partido Demócrata, que ahora tendrá diez distritos favorables sobre once en la Cámara de Representantes. En el mapa actual, elaborado por un organismo independiente, los demócratas tienen seis congresistas y los republicanos cinco, de los cuales solo los distritos 2, 7 y 11 son competitivos.

El martes, los votantes de Virginia podían elegir entre dos opciones: "sí" para aprobar el nuevo mapa de mayoría demócrata; y "no" para rechazar los cambios y mantener el mapa actual. Con más del 80% de los votos contabilizados, la opción del "sí" obtuvo el 50,3% de los votos, contra el 49,7% de la opción del rechazo. En noviembre, este resultado podría traducirse en hasta cuatro nuevos escaños demócratas en la Cámara de Representantes.

El resultado fue bastante más estrecho que en las elecciones a gobernador de 2025, cuando los demócratas ganaron por una diferencia de 16 puntos porcentuales. El resultado fue incluso más ajustado que en 2024, cuando Kamala Harris superó a Trump por 5,78 puntos.

Los principales republicanos de Virginia, entre ellos el exgobernador Glenn Youngkin, el exfiscal general Jason Miyares y la congresista Jen Kiggans hicieron campaña activamente a favor de rechazar el mapa.

Actualmente de los once escaños a distribuir, seis son representados por demócratas y cinco por republicanos. Este mapa es utilizado desde las elecciones de 2022 y el diseño fue elaborado por la Comisión de Redistribución de Distritos de Virginia, un organismo diseñado para evitar que los mapas fueran demasiado favorables a un partido en particular. La comisión está integrada por legisladores demócratas y republicanos, así como también por ciudadanos designados por ambos partidos. Este sistema es diferente al de otros estados, en los que los mapas electorales son diseñados por las legislaturas estatales.

La elección especial en Virginia fue el último episodio de la batalla por la redistribución de distritos electorales que se ha extendido por todo el país. Si bien los cambios en los mapas electorales ocurren al final de cada década y luego del censo, en 2025 el presidente Donald Trump impulsó un atípico cambio del mapa en Texas, añadiendo cinco asientos de tendencia republicana en la Cámara de Representantes, con la intención de que esto ayude a retener la mayoría en las elecciones de noviembre. Posteriormente, otros estados demócratas y republicanos han impulsado cambios en sus respectivos mapas, entre ellos California, Ohio, Misuri y Carolina del Norte.

Con un Congreso de márgenes ajustados, este tipo de modificaciones podría definir qué partido controlará la Cámara después de noviembre.

Independientemente del resultado, se espera que la justicia local se pronuncie sobre la legalidad de los cambios. En efecto, ya se han presentado dos impugnaciones legales a la redistribución de distritos, ambas ante el Tribunal de Circuito de Tazewell, que llegaron hasta la Corte Suprema de Virginia. Los magistrados anticiparon que se expedirían después de la votación.