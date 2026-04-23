Trump califica de "deshonesta" la victoria demócrata que redibuja el mapa electoral en Virginia

Publicado por Carlos Dominguez 22 de abril, 2026

El presidente Trump afirmó este miércoles que el referéndum celebrado la noche anterior en Virginia, en el que los demócratas resultaron vencedores y que les permitirá redibujar el mapa electoral del estado con la posibilidad de sumar hasta cuatro escaños más en el Congreso, estuvo "amañado".

La práctica histórica de modificar los distritos electorales para favorecer a un partido u otro, conocida como gerrymandering, se ha convertido en uno de los frentes clave de la campaña rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.

"Los demócratas se salieron con otra victoria deshonesta", declaró el presidente en su plataforma Truth Social. "Durante todo el día los republicanos iban ganando, el entusiasmo era increíble, hasta el final, cuando, por supuesto, hubo un recuento masivo de 'boletas por correo'. Dónde habré oído eso antes", se preguntó Trump.

El presidente dijo que "de seis [escaños] a cinco pasa a diez a uno, y aun así la elección presidencial de noviembre estuvo muy cerca de un reparto 50-50", y denunció que el lenguaje del referéndum era "deliberadamente ininteligible y engañoso". También declaró: "Como todo el mundo sabe, soy una persona extraordinariamente brillante, y ni siquiera yo tenía idea de qué demonios estaban diciendo en el referéndum, ¡y ellos tampoco!". Finalmente, concluyó: "Veremos si los tribunales corrigen esta parodia de ‘justicia’".