El FBI arresta a tres hombres acusados de conspirar para apoyar a ISIS y atacar militares estadounidenses

Publicado por Joaquín Núñez 5 de junio, 2026

La Oficina Central de Investigaciones (FBI) arrestó a tres hombres en California y Kansas acusados de "conspirar para proporcionar apoyo material" al Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS), una organización designada como terrorista extranjera. Según la agencia, los detenidos discutieron presuntamente una serie de ataques a militares estadounidenses.

Según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ), los arrestados son Bisaam Ghafoor (Kansas), Elias Shamsaldeen (California) y Bereen Dzayee (California). De acuerdo con la misiva, los tres habrían utilizado redes sociales para comunicarse con personas que creían estaban vinculadas a ISIS. Durante esas conversaciones, expresaron apoyo ideológico al grupo y discutieron maneras de ayudarlo. Sin embargo, del otro lado había agentes encubiertos que participaron de la investigación.

"Al parecer, estos individuos juraron lealtad al ISIS, planearon múltiples atentados e incluso tenían como objetivo a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero el FBI los detuvo en seco. El éxito de esta operación demuestra una vez más el historial continuado de este FBI a la hora de frustrar atentados terroristas antes de que se produzcan, lo que es sencillamente la mejor forma de defender la patria, y demuestra que no nos detendremos ante nada para defender a los estadounidenses de aquellos que buscan hacernos daño", expresó Kash Patel, director del FBI.

"Quiero dar las gracias a nuestros equipos de Kansas City, San Diego, Sacramento, Newark y Richmond, así como a la División de Lucha contra el Terrorismo, por sus extraordinarios esfuerzos en esta investigación y su compromiso con la misión", añadió.

Durante la investigación, Ghafoor aseguró que le encantaría "matar a 300 millones de estadounidenses", aunque particularmente a los militares. Además, los acusados manifestaron su deseo de viajar fuera del país para luchar en nombre del grupo terrorista e incluso expresaron su disposición a morir por el ISIS.

El DOJ también precisó que la investigación forma parte de los esfuerzos de las agencias de seguridad para prevenir actividades terroristas dentro del país y desarticular posibles redes de apoyo locales. El caso está en manos de los fiscales adjuntos Scott Rask y Michelle MacFarlane del Distrito de Kansas y los abogados litigantes Justin Sher y Jay Rezai de la Sección Antiterrorista de la División de Seguridad Nacional del DOJ.