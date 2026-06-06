La Casa Blanca asegura que Trump no aceptará un “mal acuerdo” nuclear con Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de junio, 2026

La subsecretaria de prensa principal de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó este sábado que el presidente Donald Trump no aceptará un acuerdo desfavorable con el régimen iraní mientras continúan las negociaciones sobre el programa nuclear de la teocracia islámica. Durante una entrevista en Fox News, Kelly señaló que el gobierno estadounidense mantiene su compromiso de garantizar que Irán nunca obtenga armas nucleares, ante el peligro que esto puede representar tanto para Oriente Medio como para el resto del mundo. “El presidente no va a apresurarse a aceptar un mal acuerdo, y ha sido muy claro en que sus líneas rojas son que Irán nunca puede poseer un arma nuclear”, declaró la subsecretaria.

Asimismo, Kelly también subrayó que la administración republicana se opone a que el régimen iraní conserve uranio enriquecido que eventualmente pueda ser usado con fines militares. “No pueden conservar este uranio enriquecido que podría ser rápidamente mejorado para producir un arma nuclear. Por lo tanto, los estadounidenses pueden estar seguros de que cualquier acuerdo será un buen acuerdo para Estados Unidos y protegerá nuestra seguridad nacional tanto a corto como a largo plazo”.

Las declaraciones tienen lugar un día después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informara que el ejército estadounidense interceptó y destruyó cuatro drones iraníes de ataque unidireccional tras determinar que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz y representaban un peligro inmediato para el tráfico marítimo y comercial. En un comunicado, el grupo indicó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes ubicadas en la ciudad iraní de Goruk y en la isla de Qeshm —situada en el estrecho de Ormuz— luego de interceptar los drones.

Asimismo, el CENTCOM indicó que las operaciones se realizaron para “defenderse de nuevos ataques” y explicó que “Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes y preparadas para responder en legítima defensa ante una agresión iraní injustificada”.