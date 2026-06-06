Autoridades federales abren investigación por presunto fraude electoral en las elecciones primarias de California

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de junio, 2026

Las autoridades federales en California iniciaron este viernes investigaciones sobre presunto fraude electoral luego de que el presidente Donald Trump afirmara que los demócratas incurrieron en numerosos tipos de irregularidades durante las elecciones primarias. A través de su cuenta de X, el primer fiscal federal adjunto del Distrito Central de California, Bill Essayli, quien fue nombrado por el mandatario republicano, anunció que su oficina mantiene “múltiples investigaciones sobre fraude electoral en curso”, aunque no ofreció detalles específicos sobre los casos.

Si bien el proceso electoral en California tuvo lugar el pasado martes, los resultados definitivos han tardado más de lo esperado en conocerse, lo cual ha generado numerosas críticas no solamente por parte de numerosos políticos republicanos, sino también de algunos demócratas. Ante este hecho, Trump publicó el jueves en su cuenta oficial de Truth Social un mensaje en el que denunció posibles irregularidades. “¡Observen California, todos! Nuestro proceso electoral es tan malo, o peor, que el de cualquier país del Tercer Mundo. La mayor diferencia es que ellos cuentan sus votos mucho más rápido. No esperan siete días para decirte quién ganó, manipulando la elección durante cada uno de esos días. ¡Los estadounidenses están avergonzados de lo que está ocurriendo!”, escribió Trump.

En su publicación de este viernes, Essayli detalló que “Seguiremos la evidencia adondequiera que nos lleve y procesaremos cualquier violación de la ley electoral federal con todo el peso de la ley”, añadiendo que el sistema electoral de California presenta “serias vulnerabilidades estructurales”, señalando específicamente el amplio uso del voto por correo y la ausencia de un requisito de identificación con fotografía para votar. Essayli también reveló que su oficina está “trabajando estrechamente” con Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, para revisar los registros de votantes de California y “verificar que únicamente ciudadanos estadounidenses elegibles” estén inscritos para votar. “Mi oficina no mirará hacia otro lado. Investigaremos y procesaremos. Cada voto legal merece ser contado. Cada voto ilegal anula uno legal”, escribió el fiscal federal adjunto.