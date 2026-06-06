El analista Leonel León explica en Voz News cuáles serían los planes de Trump y Marco Rubio con el régimen cubano

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de junio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó al director del Instituto de Estudios Cubanos, Leonel León, con quien conversó sobre la actual postura de la Casa Blanca contra el régimen comunista y la forma en que el objetivo de la Administración del presidente Donald Trump parece ser el desmantelamiento de dicha dictadura.

“El régimen cubano ha cometido durante muchos años crímenes terribles. Todo esto se ha agravado cuando Raúl Castro, quien es un asesino y un cadáver viviente, mandó a asesinar en el aire a dos avionetas que llevaban consigo cuatro norteamericanos. Todo eso está grabado y documentado. […] Yo creo que el gobierno estadounidense tiene dos situaciones con respecto a Cuba: la primera es la de la negociación. En este caso hay un contexto diferente. Con estos malhechores tú no puedes negociar igual. La segunda es que Trump no quiera que haya pérdida de vidas de soldados norteamericanos”, dijo León.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.