Trump concede el perdón presidencial al exrepresentante Stephen Buyer, condenado por usar información privilegiada

Publicado por Alejandro Baños 6 de junio, 2026

El presidente Donald Trump otorgó el perdón presidencial al exrepresentante Stephen Buyer (Indiana), acusado en 2023 de usar información privilegiada para obtener rédito económico personal.

"En virtud de la facultad que me confiere el artículo II, sección 2, de la Constitución de los Estados Unidos, (...) yo, Donald J. Trump, por la presente concedo un indulto total, completo e incondicional a Stephen E. Buyer", informó el presidente a través de un comunicado.

"El fiscal general se encargará de gestionar y hacer efectiva la expedición inmediata de un certificado de indulto a la persona aquí nombrada", agregó Trump.

Este perdón presidencial recibió el respaldo de numerosos congresistas, entre los que se encuentran los senadores Roger Wicker (Misisipi) y Lindsey Graham (Carolina del Sur) o los representantes Jack Bergman (Michigan), Ken Calvert (California) y Tom Cole (Oklahoma).

Hace tres años, Buyer fue condenado a 22 meses de prisión por "cuatro cargos de fraude bursátil por participar en dos tramas de uso de información privilegiada", según informó el Departamento de Justicia (DOJ), por entonces liderado por Merrick Garland.

Concretamente, Buyer protagonizó dos tramas en las que usó información privilegiada de clientes a los que hacía labores de consultoría, con las que se embolsó más de 350.000 dólares.