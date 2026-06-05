Primarias California: Hilton califica el sistema electoral de "broma" y exige a Newsom la creación de equipos de respuesta rápida de emergencia para acelerar los resultados finales

Publicado por Israel Duro 5 de junio, 2026

El candidato republicano a la Gobernación de California y líder en el conteo de las primarias realizado hasta ahora en las urnas Steve Hilton, explotó contra el sistema electoral del Estado Dorado, al que calificó de "broma". Además, Hilton exigió al gobernador, Gavin Newsom, la creación de equipos de respuesta rápida de emergencia para evitar que el recuento se retrase incluso un mes como apuntan las previsiones más pesimistas.

Con cientos de miles de votos aún pendientes de procesar días después de las primarias del 2 de junio, Hilton lanzó una propuesta para crear lo que llamó un "Cuerpo de Aceleración del Recuento Electoral de Emergencia", para dotar a las oficinas electorales de personal y recursos adicionales que permitan reducir los tiempos.

Resultados en 48 horas tras el cierre del plazo de recepción de votos por correo

El objetivo de la propuesta es que los resultados electorales puedan ser presentados -completos y verificados- antes de las 8:00 horas pm del 11 de junio. Es decir, 48 horas después de la fecha límite para la recepción de los votos por correo.

"California es el hazmerreír del país en lo que respecta al recuento electoral. Somos la cuarta economía más grande del mundo, sede de Silicon Valley y de algunas de las tecnologías más avanzadas del planeta, y sin embargo los burócratas del Gobierno tardan un mes en contar menos de 10 millones de votos. Es una locura. Cada elección trae consigo las mismas excusas, los mismos retrasos y la misma pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. Los californianos se merecen algo mejor".

El ejemplo de India, vergüenza para California

Hilton puso como contraste el ejemplo de India, donde Hilton el recuento de cientos de millones de votos se realiza en un solo día. Algo que convierte el proceso de California en "inaceptable" para un estado que se autopresenta como moderno y puntero.

Lo que Hilton propone destinar a los empleados estatales que ocupen puestos administrativos no esenciales y pueda disponerse de ellos a las oficinas electorales de aquellos condados con retrasos significativos. Además, apunta a la creación de "equipos de refuerzo" electorales regionales para desplegarse lo más rápido en donde se registren los peores atrasos.

Puestos de conteo vacíos pese al retraso

La propuesta de Hilton cobró aún más peso tras la denuncia de The California Post tras su visita a un centro centro de procesamiento de votos de 13 300 metros cuadrados. El medio denunció que muchos de los puestos de trabajo aparecían vacíos, a pesar de que había un retraso en el procesamientos de más de 700.000 papeletas.

No obstante, el candidato republicano dejó claro que se trata únicamente de un parche a corto plazo, puesto que lo verdaderamente necesario son reformas más profundas que puedan permitir que los votantes vuelvan a confiar en el sistema electoral.