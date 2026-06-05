La justicia bloquea las restricciones a las solicitudes de asilo establecidas por Trump para ciudadanos de 39 países

Publicado por Alejandro Baños 5 de junio, 2026

La justicia bloqueó este viernes las restricciones a las solicitudes de asilo que estableció el presidente Donald Trump tras el tiroteo que se produjo Washington DC contra dos miembros de la Guardia Nacional y que se saldó con el asesinato de uno de ellos.

El autor de aquel ataque fue un inmigrante afgano llamado Rahmanullah Lakanwal. La soldado de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom murió, mientras que el otro, Andrew Wolfe, resultó herido de gravedad.

Este viernes, el juez de distrito John McConnell indicó que las restricciones las solicitudes de asilo, permisos de trabajo y ciudadanía de personas de 39 países eran ilegales.

"Desde entonces, a las personas de estos países se les ha impedido categóricamente obtener decisiones definitivas relativas, entre otras cosas, a sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta de residencia permanente o naturalización", dijo el juez de distrtio McConnell.

Tras el ataque, Trump estableció restricciones a ciudadanos de 39 países, entre los que se encontraban Afganistán, Haití, Somalia, Irán, Libia, Sudán, Yemen, Cuba o Venezuela, entre otros.