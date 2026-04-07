"Quieren matarme": el periodista Nick Shirley revela el coste de sus investigaciones

Publicado por Diane Hernández 7 de abril, 2026

El periodista independiente y creador de contenido Nick Shirley ha reconocido que viaja actualmente con seguridad privada tras recibir amenazas de muerte vinculadas a sus investigaciones, según declaró en el programa The Sean Whalen Show.

"Ahora tengo que ir con seguridad porque hay gente que ha dicho abiertamente que quiere matarme", afirmó Shirley, quien explicó que esta situación ha alterado profundamente su rutina diaria. "No es divertido. No poder salir o no sentir que puedo hacerlo no es lo más agradable del mundo", añadió.

El periodista asegura que el aumento de las amenazas se produjo tras la publicación de reportajes sobre un presunto fraude en programas gubernamentales, lo que, según su relato, lo ha colocado en el centro de una creciente polarización política y social.

Un clima de tensión y referencias a la violencia

Durante la entrevista, Shirley hizo referencia al asesinato de Charlie Kirk como ejemplo del deterioro del clima social, señalando que hechos de este tipo refuerzan su preocupación por la seguridad personal.

"Estás viendo lo malvado que es el mundo", afirmó, en una conversación en la que también se abordaron cuestiones de fe, cultura y activismo político. Su interlocutor, Sean Whalen, enmarcó la situación como parte de una lucha más amplia por valores y creencias en Estados Unidos.

Shirley describió un entorno cada vez más hostil, en el que las amenazas han pasado de ser esporádicas a formar parte de su día a día, obligándole a planificar cada desplazamiento y aparición pública con antelación.

Impacto personal y discurso público

El impacto de esta situación no se limita al ámbito profesional. El propio Shirley reconoció que las medidas de seguridad han complicado aspectos básicos de su vida personal, desde su movilidad hasta sus relaciones. "No es muy divertido tener que planificarlo todo", señaló.

A pesar de ello, el periodista sostiene que su trabajo responde a una motivación personal y espiritual. "Siento que estoy haciendo lo que debo hacer", afirmó, defendiendo la necesidad de continuar con sus investigaciones pese a los riesgos.