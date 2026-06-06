SpaceX y Google firman un megacontrato antes de la salida a bolsa de la compañía de Elon Musk

Sundar Pichai, CEO de Google, y Elon Musk, CEO de SpaceX AFP .

Publicado por Alejandro Baños 6 de junio, 2026

SpaceX firmó un gran acuerdo con Google, con el que la compañía fundada y dirigida por Elon Musk se compromete a suministrar al gigante tecnológico una importante capacidad de cálculo informático a cambio de 30.000 millones de dólares.

Este acuerdo, que tendrá una vigencia de tres años, Google pagará 920 millones de dólares mensuales hasta junio de 2029 por alquilar unos 110.000 procesadores gráficos (GPU) del fabricante Nvidia.

Los pagos se iniciarán en octubre, según se detalla en el contrato firmado entre ambas compañías.

Este acuerdo se produce poco antes de la salida a bolsa de SpaceX.