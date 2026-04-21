Trump extiende el alto el fuego con Irán en medio de divisiones internas en Teherán

Publicado por Joaquín Núñez 21 de abril, 2026

Donald Trump extendió el alto el fuego con Irán. A un día de la fecha límite para que finalice la pausa de 15 días negociada entre Washington DC y Teherán con la ayuda de Pakistán, el presidente argumentó que existe una profunda división interna en el liderazgo de Irán. Por lo tanto, aseguró que se extenderá el alto el fuego hasta que sus líderes puedan presentar una propuesta unificada y concluyan las negociaciones, "sea cual sea el resultado".

El presidente comunicó la noticia en su cuenta de Truth Social, donde remarcó que el bloqueo al estrecho de Ormuz seguirá vigente en lo que dure el proceso. Además, señaló la importancia de Pakistán en la extensión del alto el fuego.

"Teniendo en cuenta que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido —lo cual no es de extrañar— y a petición del jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Asim Munir, y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada", expresó el presidente.

"Por lo tanto, he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, se mantengan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prolongaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", añadió.

La noticia llega apenas días después de que el presidente acusara a Irán de atacar varios barcos europeos en Ormuz y que Estados Unidos incautara un buque de carga con bandera iraní que intentaba eludir el bloqueo.

El alto el fuego vigente entre Estados Unidos e Irán estaba pautado a expirar en la tarde del miércoles 22 de abril. El presidente Trump había vuelto a amenazar a Teherán si no llegaban a un acuerdo antes del fin del alto el fuego: "Estamos ofreciendo un ACUERDO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas y cada una de las centrales eléctricas y todos y cada uno de los puentes de Irán. ¡SE ACABÓ LO DE SER CHICO BUENO!".