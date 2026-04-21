EN VIVO | Trump e Irán aseguran estar preparados para la guerra mientras las conversaciones de paz siguen en el limbo

Publicado por Israel Duro 21 de abril, 2026

Espera lo mejor y prepárate para lo peor. Es la máxima que parecen estar aplicando Donald Trump y los líderes de lrán. Con las conversaciones de paz en el limbo, sin que los ayatolás hayan confirmado aún su presencia, ambas partes volvieron a intercambiar amenazas advirtiendo a su rival de que están listos para reanudar los combates con más fuerza que antes.

Unos mensajes que, sin embargo, han espoleado a los mercados y han hecho que el precio del petróleo vuelva a bajar tras un lunes de fuertes subidas, ante la esperanza de que finalmente ambas partes alcancen un acuerdo antes de que finalice el alto el fuego vigente aún.

03:26 am El petróleo baja y las bolsas asiáticas suben con la esperanza de un acuerdo de paz 09:26 21/04/2026 09:26 21/04/2026 El precio del petróleo bajó tras un lunes de fuertes subidas y vuelve a alejarse de los 100 dólares el barril. A la apertura de las bolsas eruropeas, el barril de Brent se pagaba a 95,09 dólares el barril, frente a los 88,92 del WTI.

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​Las bolsas asiáticas también cerraron en positivo, en especial el Kospi surcoreano, que alcanzó un nuevo récord.

03:04 am Trump advierte de que obtener el uranio iraní "será un proceso largo y difícil" 09:24 21/04/2026 09:24 21/04/2026 Donald Trump advirtió de que obtener el uranio de Irán será un proceso "largo" y "difícil" tras los ataques estadounidenses del año pasado contra las instalaciones nucleares de Teherán.



"La Operación Martillo de Medianoche (en 2025) fue una aniquilación completa y total de los sitios de 'polvo nuclear' en Irán", escribió Trump en su plataforma Truth Social con la expresión que suele utilizar para el uranio. "Por lo tanto, sacarlo será un proceso largo y difícil".

02:55 am Irán acusa a EEUU de violar la tregua y amenaza con mostrar "nuevas cartas en el campo de batalla" 09:23 21/04/2026 09:23 21/04/2026 Mundo El régimen de Irán acusa a Trump de violar el alto el fuego y amenaza con una posible escalada militar Luis Francisco Orozco