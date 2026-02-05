Síndrome de China: el FBI interviene laboratorios biológicos en California y Las Vegas vinculados a un ciudadano chino acusado de fraude

Un laboratorio biológico ilegal en California allanado por el FBI en 2023 y un laboratorio peligroso separado dentro de un garaje de Las Vegas registrado por la oficina este fin de semana están vinculados a un ciudadano chino vinculado al PCCh que actualmente espera juicio por fraude, declaraciones falsas y adulteración de dispositivos médicos, según documentos judiciales, funcionarios de policía y miembros del Congreso.

Jia Bei Zhu fue detenido en 2023 acusado de dirigir un laboratorio biológico ilegal en Reedley, California. El sábado, el FBI y la policía local llevaron a cabo una redada en un laboratorio biológico similar en Las Vegas y detuvieron al administrador de la vivienda, Ori Salomon (también escrito Solomon).

La policía y los legisladores afirman que ambos laboratorios están estrechamente relacionados.

"Un laboratorio biológico ilegal acaba de ser allanado en Las Vegas" y "está directamente relacionado con el laboratorio secreto chino encontrado en California en 2023, que rezumaba E. Coli, VIH y malaria", tuiteó el martes el congresista Kevin Kiley, republicano por California, .

"El laboratorio recién allanado en Las Vegas era operado por la misma LLC y los mismos ciudadanos chinos que el descubierto en Reedley", dijo Kiley en un discurso en la Cámara de Representantes. "Ahora sabemos que había al menos otro laboratorio de este tipo, pero aún no sabemos cuántos más".

El legislador describió los biolaboratorios de California y Las Vegas como "homólogos".

Una revisión realizada por Just the News de fichas judiciales federales, registros inmobiliarios y documentos policiales muestra que la propiedad de Las Vegas en la que aparece un garaje lleno de viales sospechosos y equipos de riesgo biológico ha figurado como propiedad de Zhu, de una LLC fundada por él, y/o de su pareja sentimental y socio comercial que huyó a China.

Los investigadores del Congreso alegan que Zhu (también conocido por los alias de Jesse Zhu, Qiang He y David He) tenía importantes conexiones con el aparato del Partido Comunista Chino y alegan que dirigía un laboratorio ilegal en California que albergaba aproximadamente 20 tipos de muestras de enfermedades infecciosas, entre ellas el VIH, la tuberculosis y la forma más mortífera conocida de malaria. Según los investigadores, también vendía pruebas COVID-19 a menudo falsificadas o de origen chino sin el permiso correspondiente.

La propiedad de Las Vegas allanada por la policía y agentes federales durante el fin de semana estaba situada en el 979 de Sugar Springs Drive - y registros de propiedad muestran que está a cargo de David Destiny Discovery LLC, una empresa registrada por Zhu y ahora a nombre de su esposa y socia Zhaoyan Wang, quien al parecer huyó a China después de que la policía comenzara a investigar al padre de su hijo en 2023.

The Las Vegas Review-Journal compartió fotografías aéreas que muestran claramente que la propiedad allanada por las autoridades era la dirección 979 Sugar Springs Drive, y imágenes difundidas por la policía de Las Vegas también dejan claro que se trata de ese lugar concreto. Las fotografías de la casa en Zillow y Google Maps también dejan claro que es la misma dirección propiedad de Zhu a través de David Destiny Discovery y gestionada por Salomon.

El Departamento de Justicia en noviembre de 2023 acusó a Zhu de"distribuir dispositivos médicos adulterados y de marca falsa" en violación de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y por "hacer declaraciones falsas" a la Administración de Alimentos y Medicamentos. En agosto de 2024, un auto de procesamiento de supersión también acusaba a Zhu y Wang de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico en relación con su presunta trama biolab.

Salomon fue detenido el sábado por la policía de Las Vegas mientras registraba la propiedad de Sugar Springs Drive que dirigía para Zhu, y se le impuso un cargo de delito grave a nivel estatal por el delito "Eliminación/descarga [de] residuos peligrosos".

El lunes, el Departamento de Justicia también acusó a Salomon de cargo federal por posesión ilegal de un arma de fuego con un visado de no inmigrante después de que los investigadores descubrieran al menos seis armas de fuego en la propiedad de Las Vegas como parte de su investigación.

Just the News ha descubierto que Zhu y su abogado han estado luchando sin éxito contra su detención durante más de dos años, a menudo tratando de utilizar la casa de Sugar Springs Drive en Las Vegas como garantía para permitir que sea puesto en libertad bajo fianza, y específica y repetidamente nombrando a Salomon como uno de sus guardianes propuestos para ayudar a vigilarlo una vez que sea puesto en libertad bajo fianza.

Zhu sigue entre rejas, pero los archivos judiciales ayudan a demostrar los estrechos vínculos entre Zhu, la propiedad de Sugar Springs Drive, David Destiny Discovery (también llamado "3D" por Zhu y su equipo legal), y Salomon.

Los archivos también demuestran la preocupación del Departamento de Justicia de que el acuerdo de fianza propuesto en repetidas ocasiones por Zhu es en realidad un plan para ayudarle a huir a China, que es donde Wang se fue con su hijo poco después de que Zhu fuera detenido hace unos años.

KLAS Las Vegas informaba esta semana que"la policía sospecha que Wang tiene acceso a las cámaras que vigilan la casa de Sugar Springs Drive".

La policía nombra directamente a un ciudadano chino encarcelado como "sospechoso" también en el caso de Las Vegas



El sheriff del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill, se refirió el lunes accidentalmente a Zhu como el principal sospechoso en el caso de Las Vegas, antes de decir que el principal sospechoso era en realidad Salomon.

"El principal sospechoso en este caso" es "el propietario de la casa de Sugar Springs Drive", dijo McMahill en la conferencia de prensa del lunes en referencia a Zhu, antes de añadir que "lo siento, ese no es el principal sospechoso, es el principal sospechoso en el caso de California."

"El principal sospechoso que hemos detenido, sin embargo, es el señor Ori Salomon", dijo McMahill. "Su acusación inicial fue un cargo de eliminación y vertido de residuos peligrosos".

El jefe de policía dijo que "se cree que Salomon es el administrador de la propiedad" de las dos propiedades allanadas por las autoridades durante el fin de semana,incluida la vivienda de Sugar Springs Drive.

La policía de Las Vegas dijo el lunes que los investigadores"se enteraron de que el dueño de la propiedad" en Sugar Hills Drive "estaba relacionado con una investigación de laboratorio biológico ilegal 2023 en Reedley, California."

"Los investigadores han identificado a un sospechoso en este caso como el propietario de la residencia en Sugar Springs Drive. Ese individuo ya estaba bajo custodia federal por cargos relacionados con la investigación de un laboratorio biológico en Reedley, California, en 2023", dijo la policía de Las Vegas en referencia a Zhu. "Un segundo sospechoso, Ori Solomon, de 55 años, fue arrestado en conjunción con esta investigación. Solomon es el administrador de la propiedad de las dos propiedades en Sugar Springs Drive y Temple View Drive."

Múltiples medios locales informaron a principios de esta semana que, tras su arresto, Zhu hizo más de 400 llamadas a Salomon mientras Zhu estaba encarcelado.

KTNV Las Vegas informó esta semana de que, según un informe de investigación, "Zhu y sus socios intentaron obtener la licencia de un laboratorio médico en Las Vegas" y "los investigadores creen que materiales de ese laboratorio pueden haber sido llevados a otras propiedades de Las Vegas vinculadas a Zhu, incluida la casa de Sugar Springs Drive que fue registrada el sábado."

Salomon no devolvió de inmediato una solicitud de comentarios que se le envió a través del defensor público federal que se le asignó, y Zhu no devolvió de inmediato una solicitud de comentarios que se le envió a través del abogado de Fresno que le ha defendido en los tribunales durante años.Zhu se ha declarado inocente y ha negado haber cometido delitos en el pasado.

Los expedientes judiciales muestran una larga relación entre Zhu, el laboratorio biológico de Cali, la casa de Las Vegas y Ori



Una revisión exhaustiva de los expedientes judiciales muestra que Zhu, a través de su abogado defensor, intentó en repetidas ocasiones persuadir a un juez federal para que le dejara salir bajo fianza y le permitiera utilizar la propiedad de Sugar Springs Drive como garantía. La defensa también intentó en repetidas ocasiones que el tribunal permitiera a Salomon ser designado como tercero custodio de su persona.

El fiscal federal adjunto Joseph Barton dijo durante una audiencia de detención en noviembre de 2023 que "el gobierno no está seguro de que esté casado con la madre del hijo,pero sí tiene una relación con ella" y que "parece que comparten una dirección".

"También figuran como principales en una empresa llamada David Destiny Discovery, cuya dirección es una residencia en Las Vegas. Es la misma residencia que figura en la solicitud de pasaporte del recién nacido que comparten la señora Wang y el señor He", dijo Barton. "El Gobierno cree que ese negocio, en la medida en que es un negocio real, es operado fuera de esa residencia por ellos.

"Y luego, lo que es más importante, a partir de ahí, David Destiny Discovery, basado en los registros bancarios obtenidos por el Gobierno - el Gobierno ha demostrado que, sólo en el mes de septiembre de 2023, ha habido más de $ 250,000 transferidos a David Destiny Discovery. Esos cheques están siendo depositados por el Sr. He en cuentas bancarias en las que está."

El fiscal dijo que "esta empresa, David Destiny Discovery, es actualmente propietaria en ... una casa en Las Vegas valorada en aproximadamente 800.000 dólares" y dos condominios en Las Vegas que juntos valen aproximadamente 800.000 dólares". Barton dijo que Zhu y Wang "figuran ambos como directores o miembros gestores de este David Destiny Discovery, por lo que el Gobierno cree que controlan estas propiedades y activos."

Barton argumentó que "el Gobierno cree que esto demuestra que Él tiene el control sobre estos activos, a pesar de que están a nombre de David Destiny Discovery" y, por lo tanto, que era una "mentira" cuando Zhu supuestamente afirmó en su informe de servicios previos al juicio que sólo tenía entre 10.000 y 20.000 dólares en activos."

El abogado de Zhu presentó en abril de 2024 una moción impulsando al tribunal a revisar la detención de su cliente, afirmando que "el acusado es un ciudadano chino con pasaporte chino y vive en una casa en Las Vegas, Nevada que es propiedad de David Destiny Discovery" y que "la señora Wang afirma en su declaración que David Destiny Discovery, LLC, invierte en bienes raíces con dinero de su familia en China."

"La Sra. Wang también afirma en su declaración que ... David Destiny Discovery, LLC, 3D se estableció en 2022. 3D se dedica a la venta, operación y administración de bienes raíces en Las Vegas. Está registrada en Las Vegas. La Sra. Wang es la gerente de la empresa", escribió Capozzi. "3D está dispuesta a presentar dos propiedades como garantía: 979 Sugar Springs Drive, Las Vegas, Nevada" y también una propiedad en California.

Incluido en la presentación de Capozzi había un anexo que era una declaración escrita por Wang (firmada en Qingdao, China) que también parece haber sido presentada en chino.

"David Destiny Discovery LLC (3D) se constituyó en 2022. Se dedica principalmente a la venta, explotación y gestión de bienes inmuebles en Las Vegas. Está registrada en Nevada. Soy el gerente de la compañía que invierte principalmente en fondos familiares de China", escribió Wang en su declaración, repitiendo que "3D está dispuesta a poner dos propiedades como garantía", incluida la propiedad de Sugar Springs Drive.

Barton junto con el fiscal federal Phillip Talbert y otros fiscales federales presentaron una moción en respuesta el mismo mes.

"Zhu ha mantenido vínculos con China mientras vivía en Estados Unidos. Poseía y operaba un negocio llamado Ai De Diagnostics fuera de China desde al menos 2016", escribieron los abogados del DOJ. "Notablemente, los ingresos generados por este negocio con sede en China suministraron los fondos para la compra de la propiedad Sugar Springs Las Vegas que Zhu ahora ofrece en fianza".

Los fiscales federales argumentaron que Ai De Diagnostics de Zhu "también proporcionó fondos en varias ocasiones a otros negocios de Zhu" -incluyendo David Destiny Discovery- que son "negocios que Zhu ahora afirma que son propiedad y están operados por otra persona".

El fiscal federal adjunto Henry Carbajal dijo al tribunal durante una audiencia de revisión de la fianza en mayo de 2024 que "la declaración presentada por el señor Capozzi" de Wang "fue ejecutada en China."

"Observamos que el acusado todavía tiene los intereses comerciales activos en la empresa china Adai y que esa era la empresa - una de las empresas utilizadas para financiar la compra de la propiedad - una de las propiedades que se proponen para la fianza, y la propiedad que se propone vivir, que en este momento es una propiedad de alquiler", dijo el abogado del DOJ. "De hecho, ese negocio, esa LLC, David Destiny Discovery, posee alrededor de cinco propiedades. Así que lo que se está ofreciendo es sólo un par de propiedades de alquiler de una cartera de diferentes propiedades."

Carbajal añadió que "lo que el señor Capozzi ha presentado indica algún cambio en la propiedad de David Destiny Discovery" pero que "el señor Zhu -es decir, el señor He- sigue siendo el agente registrado de ese negocio incluso hoy en día." El fiscal añadió: "Lo que parece es que en el momento de la primera audiencia de detención, en el lapso de unos pocos meses, se han tomado medidas para mover el Sr. He - el Sr. Zhu como el Sr. He - su nombre fuera de estos negocios subsidiarios y en el nombre de la Sra. Wang que está en este momento fuera del alcance jurisdiccional de la Corte. Así que creo que eso también es muy significativo".

En unatranscripción de una vista sobre la petición de Zhu de revisión de la fianza en julio de 2024, Capozzi argumentó que existen "condiciones que asegurarían razonablemente su comparecencia" y que permitirían a su cliente salir en libertad bajo fianza. El abogado defensor alegó que "él no quiere volver a China. Si lo hiciera, creo que se metería en un buen lío. Tiene pasaporte chino".

El abogado de Zhu pareció entonces referirse a Salomon como el "administrador de propiedades" de Zhu.

"Tiene un carnet de conducir de Las Vegas. Y la garantía está en Las Vegas. Viviría en Las Vegas. Sus terceros depositarios están en Las Vegas", dijo Capozzi sobre Zhu. "Uno es su abogado de toda la vida, porque su familia ya no está, y el otro es su administrador de las propiedades que su mujer tiene en Nevada. Creo que hay una garantía sustancial, un millón y pico. Olvidé cuál era la cifra".

El juez federal Dale Drozd, uno de los jueces federales que ha llevado el caso Zhu, se refirió a los "terceros custodios ofrecidos" en los que insiste Zhu.

Capozzi dijo que "hay dos" custodios propuestos por Zhu, su abogado "Sr. Lynn (fonético)" y "Ari Solomon (fonético), ambos en Las Vegas".

El juez preguntó qué fianza estaba siendo propuesta por Zhu y quién estaría pagando la fianza, con el abogado de Zhu diciendo que "sería su empresa".

Cuando se le preguntó cuál era su relación con Zhu, Capozzi dijo que"su socia, su mujer, es la dueña de esto" y volvió a referirse a la propiedad de Las Vegas como parte de la "garantía sustancial."

Barton no tardó en llamar mentiroso a Zhu una vez más, diciendo que el acusado estaba engañando sobre sus vínculos con China.

"El Gobierno quiere abordar esta historia del asilo. ... Hay pruebas contundentes de que no dice la verdad. Esta solicitud de asilo es falsa. Tiene falsedades demostrables. El Gobierno tiene la solicitud. Estamos felices de presentarla. Podemos presentarla bajo sello. Al abogado defensor se le pidió que firmara una renuncia que permitiera al Gobierno mostrarla en audiencia pública. La defensa no quiso firmar esa renuncia", argumentó el fiscal. "Esa solicitud de asilo tiene numerosas falsedades sobre el Sr. Zhu, sobre nombres anteriores utilizados, sobre conexiones familiares, sobre sus viajes anteriores a Estados Unidos, todo mentiras.Es un increíble riesgo de fuga."

El abogado defensor de Zhu presentó otra moción de revisión de la orden de detención contra su cliente en diciembre de 2024, y nombró específicamente a Salomon y la propiedad de Sugar Springs Drive como parte clave del argumento de Zhu de por qué el acusado criminal debería salir bajo fianza.

"El acusado es un ciudadano chino con pasaporte chino y vivía en una casa en Las Vegas, Nevada, que es propiedad de David Destiny Discovery, LLC. La señora Wang afirma en su declaración que David Destiny Discovery, LLC, invierte en bienes inmuebles con dinero de su familia en China", escribió Capozzi.

El abogado dijo al tribunal que "3D" está"dispuesta a depositar dos propiedades como garantía: 979 Sugar Springs Drive" en Las Vegas, así como una casa en California, y que "Wang está dispuesta a depositar una propiedad de '3D' en Las Vegas valorada en aproximadamente 850.000 dólares." El abogado añadió que "el Sr. He propondría vivir en la residencia del 979 Sugar Springs Drive de Las Vegas, Nevada, con una pulsera en el tobillo, monitorización por GPS, y entregar su pasaporte chino."

El abogado defensor añadió que "el señor He propondría tener dos terceros custodios, Michael Lin, su abogado de Las Vegas, y Ori Soloman, el administrador de propiedades de 3D properties en Las Vegas.".

En la misma presentación judicial, el abogado de Zhu repitió su propuesta de que "la defensa depositaría la propiedad de David Destiny Discovery, LLC en Las Vegas, Nevada, en el 979 de Sugar Springs Drive, y como garantía" y que Zhu "propondría tener dos terceros custodios" -incluido Salomon.

Talbert dijo al tribunal en enero de 2025 que el DOJ todavía se oponía a dejar a Zhu en libertad bajo fianza.

"Zhu vuelve a ofrecer las mismas dos propiedades como garantía y las mismas dos personas como terceros custodios que antes sin ninguna explicación de por qué el Tribunal debería creer que la garantía y los custodios garantizarán su cumplimiento de las condiciones", escribió el fiscal federal. "Zhu tampoco aborda el conflicto de intereses que se crea por el hecho de que las dos propiedades están controladas por su coacusado fugitivo, Wang. Esto demuestra que Zhu no tiene garantías ni custodios viables que puedan responder por él".

El fiscal federal añadió: "El hecho de que Wang siga empeñando sus propiedades como garantía para la liberación de Zhu, pero se niegue a regresar a Estados Unidos para hacer frente a los cargos que se le imputan, es un claro indicio de lo que hará Zhu si es liberado. Es casi seguro que huirá y se esconderá con ella en China. El Tribunal no debe permitir que eso ocurra".

A pesar de intentar repetidamente utilizar su propiedad de Las Vegas en Sugar Springs Drive y a Salomon, el administrador de la propiedad, como justificación para que se le permita salir bajo fianza, Zhu permanece entre rejas en detención federal antes de su juicio.

A pesar de que Zhu se ha relacionado repetida y públicamente con Salomon y la propiedad de Las Vegas a lo largo de los años, Christopher Delzotto, el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Las Vegas, dijo el lunes que "no sé si puedo comentar sobre eso o si tengo conocimiento de ello" cuando se le preguntó si esta casa había sido registrada antes. Dijo que se registró ahora basándose en "información de inteligencia que se reunió" recientemente.

Dentro de la redada en Las Vegas: 1.000 muestras, misteriosos viales, biomaterial, equipo para materiales peligrosos

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) reveló el sábado que la policía y el FBI estaban "actualmente cumpliendo una orden de registro" en la casa de Sugar Springs Drive, señalando que "como medida de precaución, los investigadores en la escena llevarán equipo de protección en caso de que se encuentre material peligroso dentro de la residencia."

La policía dijo más tarde ese mismo día que "los investigadores descubrieron pruebas de posible material biológico para incluir frigoríficos con viales que contenían líquidos desconocidos.".

El sheriff McMahill dijo en una rueda de prensa el sábado que "la orden estaba relacionada con la información de que un posible laboratorio biológico estaba dentro de la residencia"

El equipo SWAT de Las Vegas "registró una vivienda en Sugar Springs Drive, en el noreste de Las Vegas", mientras que el FBI registró otra propiedad cercana a la misma hora en Temple View Drive, aunque "no se encontró ninguna amenaza" en este último lugar, dijo el sheriff.

El sheriff dijo que"posible material biológico" fue encontrado en la ubicación de Sugar Springs Drive, "incluyendo refrigeradores con viales que contenían líquidos desconocidos."

"Hay muchas preguntas que tenemos que responder y mucho trabajo por delante que hay que hacer", añadió McMahill, quien señaló que Salomon fue puesto bajo custodia el sábado.

Delzotto del FBI dijo que la oficina desplegó una unidad de equipo de respuesta de pruebas, una unidad de análisis de respuesta científica, y una unidad de respuesta de riesgos técnicos para ayudar a la policía de Las Vegas en la búsqueda y la investigación.

La policía de Las Vegas dijo el lunes que"hace poco más de una semana, LVMPD recibió información de que en el interior de la vivienda podría haber almacenado equipo de laboratorio y materiales potencialmente peligrosos."

La policía señaló que, en el caso relacionado de California de 2023, los investigadores habían encontrado "patógenos potencialmente peligrosos" dentro de ese laboratorio biológico, por lo que "aunque se desconocía si había materiales similares en la residencia de Las Vegas, la posibilidad requería que LVMPD y agencias asociadas procedieran con extrema precaución."

La policía dijo que la Sección Antiterrorista de LVMPD y el Grupo Especial ARMOR, en colaboración con el FBI y las agencias regionales de bomberos, "iniciaron una investigación conjunta y una amplia planificación operativa para abordar el riesgo potencial de forma segura."

Durante la redada de la madrugada del sábado, "tres individuos que alquilaban habitaciones dentro de la vivienda fueron retirados de forma segura yno están implicados en la investigación", dijo la policía.

Los "investigadores se centraron en un garaje cerrado que se cree que contiene los materiales" y la policía dijo que LVMPD "desplegó drones para el conocimiento aéreo y un robot táctico para despejar el interior y realizar un muestreo de aire antes de que entrara el personal."

El equipo ARMOR luego "entró usando equipo de protección", dijo la policía. "Los investigadores observaron refrigeradores, un congelador, equipos de tipo laboratorio y numerosos contenedores que contenían sustancias líquidas desconocidas.".

La policía dijo que "la recogida de pruebas continuó durante el domingo" y concluyó esa noche, y que "los materiales fueron transportados a unas instalaciones del Distrito de Salud del Sur de Nevada para su almacenamiento seguro y están siendo trasladados ahora a un laboratorio del FBI para su análisis." La policía dijo que "algunas de esas pruebas incluían material biológico y líquidos que fueron meticulosamente recogidos y enviados a los laboratorios del FBI para su análisis."

La policía de Las Vegas publicó un vídeo de investigadores con equipo para materiales peligrosos entrando y registrando la propiedad. El vídeo muestra a los investigadores sacando bolsas y pilas de viales de un congelador y un frigorífico de la vivienda. Se puede ver a los investigadores colocando los viales en bolsas de "riesgo biológico" y fotografiando y etiquetando las pruebas.

El vídeo difundido por la policía también muestra a un "perro robot" cuadrúpedo acercándose y entrando en la vivienda antes de que lo hicieran los investigadores humanos. El vídeo también muestra la vigilancia policial con drones de la vivienda antes y durante el registro.

El sheriff McMahill dijo el lunes que la sección antiterrorista y el grupo de trabajo armado de la policía de Las Vegas habían iniciado una "investigación conjunta" con el FBI que condujo a la redada.

El sheriff dijo que los investigadores encontraron varios frigoríficos, un congelador y "otros equipos de laboratorio" dentro de la propiedad de Sugar Springs Drive "consistentes en apariencia con los artículos encontrados y descritos en la investigación del laboratorio de Reedley, California."

Los investigadores encontraron un"volumen significativo de material" en la nevera y el congelador "incluyendo varios viales y recipientes de almacenamiento con líquidos de diferentes colores y composiciones", dijo McMahill.

"La escena presentaba un alto nivel de complejidad con materiales que aún no han sido identificados y que todavía requieren una evaluación cuidadosa", añadió el sheriff. "Algunos artículos parecían consistentes con el almacenamiento biológico y químico".

El sheriff dijo que ahora había "cero amenaza para el público -todo estaba contenido en ese garaje".

El laboratorio biológico en el garaje había "dejado a varias personas enfermas"



Fox 5 Vegas informó que habían obtenido documentos judiciales que mostraban que el laboratorio biológico dentro de el garaje de Las Vegas había "dejado a múltiples personas enfermas." El medio dijo que una mujer responsable de la limpieza de dos casas administradas por Salomon dijo que "el garaje olía como un hospital", según un documento judicial, y que la mujer relató que "no era como un hospital limpio, sino más bien un olor a aire viciado, rancio y estancado."

Al parecer, la limpiadora de la casa dijo a la policía que se puso "mortalmente enferma" con la salida diciendo que "sus síntomas incluían tener dificultad para respirar, dolores musculares, y estar fatigada hasta el punto de no poder levantarse de la cama.".

KTNV Las Vegas también reportd esta semana que una mujer que vivía en la casa "terminó en el hospital con graves problemas respiratorios."

Fue reportado por KLAS Las Vegas que la policía recibió un aviso de que la casa contenía "muchos grillos muertos" y que múltiples personas habían enfermado en la propiedad.

Dentro de los cargos contra Jia Bei Zhu y Ori Salomon

Zhu y su presunta cómplice -Zhaoyan Wang, su socia comercial y madre de su hijo que actualmente se esconde en China- fueron atacados con una acusación federal en agosto de 2024 después de que Zhu fuera detenido y acusado inicialmente en 2023.

El primer cargo estaba relacionado con 18 U.S.C. § 1349 - conspiración para cometer fraude electrónico - con el DOJ alegando que "como resultado de las representaciones falsas y fraudulentas que los acusados Zhu y Wang ... causaron que se hicieran a los compradores" de "kits de prueba COVID-19" de empresas propiedad del dúo, estas empresas "vendieron cientos de miles de los kits de prueba y recibieron más de $ 1,700,000 en pagos."

Los cargos segundo a noveno contra Zhao y Wang se referían a 18 U.S.C. § 1343 - fraude electrónico - por el esquema antes mencionado.

Los cargos décimo y undécimo contra el dúo les imputan una acusación en virtud de 21 U.S.C. § 331(a) y 21 U.S.C. § 333(a)(2) por la "distribución de productos sanitarios adulterados y de marca falsa".

El duodécimo cargo era sólo contra Zhu, y se trataba de una acusación en virtud de 18 U.S.C. § 1001(a)(2) por supuestas "declaraciones falsas" hechas a funcionarios de la FDA, con el DOJ argumentando que Zhu mintió cuando afirmó que "no era el acusado Zhu alias Jesse Zhu y que en su lugar era Qiang He alias David He" y que "no conocía los historiales de fabricación y distribución" de sus empresas y "no tenía acceso" a los "registros de distribución, registros financieros o registros de propiedad" de las empresas.

Zhu se ha declarado inocente. Wang no está disponible para la acusación ya que se encuentra en China.

Un presentación judicial por el Estado de Nevada el sábado contra Salomon - el administrador de la propiedad para Zhu y Wang - mostró que había sido golpeado con un cargo de delito grave bajo Estatuto 459.600.3.

El expediente judicial dice que "existía causa probable para la detención del acusado" y que "la muestra biológica del acusado será remitida al laboratorio correspondiente para el análisis de marcadores genéticos".

Salomon pagó la fianza el domingo de 3.000 dólares en efectivo, y figura como imputado en el juzgado del condado de Clark a principios de marzo.

Poco después de la redada en la propiedad de Las Vegas que él administra, el Departamento de Justicia reveló en una presentación judicial el lunes que también estaba siendo acusado federalmente bajo 18 U.S.C. § 922(g)(5)(B) y 18 U.S.C. § 924(a)(2) por ser una "persona prohibida en posesión de un arma de fuego".

Ladenuncia penal, presentada en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Nevada, tenía su declaración jurada redactada por la agente especial del FBI Hannah Janousek.

Janousek afirmó que Salomon,"a sabiendas de que era un extranjero admitido en Estados Unidos con un visado de no inmigrante, poseía a sabiendas" varias armas de fuego en violación de la ley, entre ellas cuatro pistolas y dos rifles.

El agente del FBI dijo que, durante el registro del sábado, los "agentes de la policía de Las Vegas observaron una habitación que parecía ser una oficina de Salomon" y que la policía encontró un pasaporte francés con el nombre de "Ori Salomon" y un pasaporte israelí con el nombre de "Ori Solomon.".

