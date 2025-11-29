El IRS detalla cómo aplicar las nuevas deducciones por propinas y horas extras

Publicado por Sabrina Martin 28 de noviembre, 2025

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) publicaron una guía que explica cómo los trabajadores pueden reclamar las nuevas deducciones por propinas y por pago de horas extras incluidas en la Ley One Big Beautiful Bill para el año fiscal 2025. El documento detalla el proceso para declararlas correctamente y ofrece ejemplos que muestran cómo aplican las nuevas reglas en distintos casos.

Cómo funciona la disposición sobre horas extras

Esta disposición permite que los trabajadores deduzcan la parte del pago adicional que reciben por trabajar más de 40 horas semanales, es decir, el monto que supera su salario regular. En la práctica, esto suele equivaler aproximadamente a la mitad del pago extra incluido en el cálculo de “tiempo y medio”, tal como figura en los formularios W-2, 1099 u otros documentos fiscales.

Límites y eliminación gradual

Las deducciones tienen topes específicos. En el caso de las propinas calificadas, los trabajadores podrán descontar hasta 25.000 dólares entre 2025 y 2028. Para las horas extras calificadas, la deducción máxima será de 12.500 dólares para contribuyentes solteros o 25.000 dólares para quienes presentan declaraciones conjuntas, dentro del mismo periodo. Ambas deducciones se reducen gradualmente cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera los 150.000 dólares para contribuyentes individuales o los 300.000 dólares para quienes presentan en conjunto.

Actualización de formularios e instrucciones

Como parte de la implementación de la nueva ley, el IRS indicó que está actualizando los formularios del impuesto sobre la renta y las instrucciones que se usarán en la próxima temporada fiscal. El objetivo es facilitar que los contribuyentes adopten las nuevas deducciones. No obstante, la agencia aclaró que los formularios W-2 y 1099 no incluirán categorías específicas para propinas u horas extras en 2025, por lo que quienes califiquen deberán identificar y reportar esos montos por separado.

Relación con la Ley de Normas Laborales Justas

El artículo también recuerda el marco laboral aplicable: la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) exige que la mayoría de los empleados reciban al menos el salario mínimo federal por todas las horas trabajadas y que las horas trabajadas en exceso de 40 semanales se paguen al menos a 1.5 veces el salario regular.