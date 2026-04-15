El Tesoro destaca el impacto de los recortes de impuestos, con más de 50 millones de estadounidenses beneficiados

Publicado por Joaquín Núñez 15 de abril, 2026

El Departamento del Tesoro anunció que 53 millones de estadounidenses se han beneficiado de al menos uno de los recortes de impuestos implementados por Donald Trump. Las reglamentaciones fueron parte del 'Big Beautiful Bill', también conocido como Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras. Entre ellas están las deducciones impositivas a las horas extra, a las propinas y a las personas mayores.

En el Día de Impuestos, el Tesoro publicó estadísticas sobre las exenciones y deducciones de impuestos implementadas por el presidente y los republicanos del Congreso. En promedio, la agencia señaló que los estadounidenses han recibido reembolsos por más de 3.400 dólares, un aumento del 11% con respecto a la temporada anterior. Además, la deducción promedio fue de 800 dólares.

Las deducciones más famosas fueron las de propinas y las horas extra. Según informó el Tesoro, más de 6 millones de contribuyentes solicitaron la deducción sobre las propinas, con una deducción promedio de 7.100 dólares. A su vez, más de 25 millones hicieron lo propio con la deducción de impuestos sobre las horas extra, con una deducción promedio de más de 3.100 dólares.

Otra medida de gran impacto fue la deducción mejorada para personas mayores. Esta política permite a los adultos mayores pagar impuestos sobre una menor parte de sus ingresos. Más de 30 millones de estadounidenses ya la han solicitado.

En concreto, una deducción es un descuento sobre el ingreso antes de calcular los impuestos. Por ejemplo, si una persona gana 60.000 dólares al año y 10.000 provienen de propinas, el Gobierno le permite restar esos 10.000, por lo que solo pagaría impuestos por los 50.000 dólares restantes.

De cara a las elecciones de medio término, Trump y los republicanos del Congreso han promocionado estas políticas en todo el país. Se espera que el presidente capitalice los resultados de las deducciones de impuestos en dos eventos de campaña en Arizona y Nevada.

"Bajo la presidencia de Trump, defendemos el principio fundamental de que los estadounidenses trabajadores deben ser recompensados, y no castigados con subidas de impuestos, y los resultados de esta campaña fiscal lo demuestran. Las rebajas fiscales para las familias trabajadoras han supuesto un alivio significativo para los contribuyentes de rentas medias y bajas, aumentando el salario neto y devolviendo más dinero a los bolsillos de las familias estadounidenses", expresó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Desde la planta de producción hasta la mesa de la cocina, los contribuyentes están notando la diferencia que suponen los mayores recortes fiscales de la historia de nuestro país, y millones de estadounidenses se quedan con una mayor parte de lo que ganan y ven cómo sus nóminas rinden más que nunca", añadió.