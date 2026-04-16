La trastienda de la imagen con IA de Jesús: Trump habló con Bill Pulte antes de publicarla

Publicado por Joaquín Núñez 15 de abril, 2026

Donald Trump habló con Bill Pulte sobre la imagen con IA de Jesucristo que publicó en Truth Social. Así lo informó Axios luego de hablar con asesores cercanos al presidente. El funcionario, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, es el mismo funcionario que está impulsando la investigación contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. De acuerdo con el citado medio, "es una figura omnipresente en el círculo del presidente", tanto en la Casa Blanca como en Mar-a-Lago.

La polémica foto fue publicada el domingo 12 de abril y mostraba al presidente con ropa blanca y curando a un enfermo con el cielo de fondo. Algunos interpretaron que el presidente se colocaba en el rol de Jesucristo. Tras las críticas recibidas por parte de muchos conservadores en las redes sociales, Trump decidió eliminarla. El mismo domingo 12 de abril, Trump criticó al papa León XIV por su postura sobre la inmigración y la guerra de Irán, afirmando que le está haciendo "daño" a la Iglesia católica.

De acuerdo con los asesores que hablaron con Axios, Trump y Pulte pasaron tiempo juntos el fin de semana en Florida: "Pulte le mostró la imagen a Trump, según informaron los asesores a Axios. No está claro si simplemente le mostró la imagen en su teléfono o si se la envió directamente al presidente".

Entonces, uno de los asesores señaló que "todos pensaron que era una broma", mientras que otro, cercano a Pulte, negó que el funcionario le haya mostrado la imagen al presidente.

Tanto los comentarios contra el papa como la imagen de Truth Social provocaron una reacción negativa por parte de arzobispos, sacerdotes y muchos católicos a lo largo y ancho del país. Una de las críticas más resonantes fue la del obispo de Winona-Rochester, Robert Barron, una de las voces católicas más influyentes del país y que también miembro de la Comisión de Libertad Religiosa de Trump. A él se sumaron dos figuras conservadoras y mediáticas cercanas a Trump: la activista Riley Gaines y el influencer MAGA Brilyn Hollyhand, entre otros.