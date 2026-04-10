Trump busca nuevo fiscal general: estos son los principales candidatos

Publicado por Joaquín Núñez 10 de abril, 2026

Donald Trump se encuentra en la búsqueda de su próximo fiscal general. Tras despedir a Pam Bondi el pasado 2 de abril, el presidente se encuentra barajando nombres ocupar uno de los cargos más importantes del gabinete, pero también una con la que ha chocado tanto en su primer como en su segundo mandato.

Tras unos meses de desgaste debido a su manejo de los documentos del caso de Jeffrey Epstein y unas ruidosas audiencias en el Congreso, Bondi salió del Departamento de Justicia (DOJ) en mejores términos que sus predecesores. Tanto Jeff Sessions como William Bill Barr, los fiscales generales de la primera Administración Trump, abandonaron el Gobierno no precisamente en buenos términos con el presidente.

Con Bondi fuera, el peso del cargo cayó temporalmente en los hombros de Todd Blanche, quien servía como subsecretario en el DOJ. Sin embargo, la pregunta todavía sigue en el aire: ¿Quién será el próximo fiscal general? Estos son los principales candidatos.

Todd Blanche

El fiscal general interino es una de las opciones más fuertes para quedarse con el puesto. Si bien conoce a Trump hace relativamente poco, le demostró lealtad incluso antes de tenerlo enfrente.

Antes de trabajar para Trump, el abogado de 51 años trabajaba en el prestigioso estudio de abogados Cadwalader, Wickersham & Taft. También defendió a Paul Manafort, jefe de campaña de Trump durante junio y agosto de 2016.

Si bien los socios del estudio aprobaron que Blanche tuviera a Manafort como cliente, votaron en contra de Trump. No contento con esto, Blanche decidió renunciar a su puesto para tomar a su nuevo cliente.

"Los dirigentes del estudio quedaron atónitos. Querían que se quedara unos meses para hacer la transición de sus otros casos, pero Blanche dijo que iba a comparecer ante el tribunal con Trump en tres días. Eso aceleró su marcha. Algunos amigos de Blanche le dijeron que ellos también estaban sorprendidos y enfadados por el hecho de que fuera a trabajar para Trump. Él les dijo que era difícil rechazar la oportunidad de representar a un expresidente de los Estados Unidos", se lee en el libro '2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America', escrito por los periodistas Josh Dawley, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf.

De esta manera, Blanche terminó defendiendo a Trump en tres de los cuatro casos penales que enfrentó entre 2023 y 2024. Se unió al DOJ en marzo de 2025 como el segundo al mando y actualmente ostenta el cargo de fiscal general de forma interina.

Lee Zeldin

Otro nombre que ha tomado fuerza es el de Lee Zeldin, actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Según el New York Times, Trump ha estado evaluando a Zeldin como fiscal general incluso antes de despedir a Bondi.

El abogado de 46 años pasó ocho años como miembro de la Cámara de Representantes por el primer distrito de Nueva York. En 2022 fue el nominado republicano a gobernador del estado y terminó haciendo una elección que superó las expectativas de muchos, apenas ocho puntos porcentuales detrás de Kathy Hochul. Fue la mejor elección para un republicano en veinte años, tras la victoria de George Pataki en 2002.

Esa campaña lo llevó a ser considerado como posible presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), aunque finalmente decidió no ir a por el cargo que en ese entonces le pertenecía a Ronna McDaniel.

Al frente de la EPA, se encuentra liderando una agenda que combina desregulación con una aplicación más focalizada de las normas ambientales.

Harmeet Dhillon

De acuerdo con Politico, Harmeet Dhillon también estaría en la discusión para ocupar el puesto de Bondi. La veterana abogada republicana dirige actualmente la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Nació en la India en el seno de una familia sij conservadora. Vivió en Londres y en Carolina del Norte antes de llegar a San Francisco, donde posteriormente se convirtió en presidenta del Partido Republicano local. En 2023, intentó sin éxito derrotar a Ronna McDaniel para convertirse en presidenta del RNC. En aquel momento, contó con el apoyo de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA.

En cuanto a su experiencia privada, trabajó en varios estudios e incluso para el juez Paul Niemeyer antes de fundar su propio estudio en 2006, llamado Dhillon Law Group Inc.

Según el citado medio, uno de sus puntos más altos es casualmente uno muy ponderado por Trump: la habilidad frente a la cámara. "Dhillon también ha sido uno de los rostros más visibles del Departamento de Justicia de Trump, apareciendo con frecuencia en televisión y podcasts para promocionar el trabajo de su oficina, en particular el extenso procesamiento de los manifestantes anti-ICE que interrumpieron un servicio religioso en St. Paul a principios de este año", señaló Politico.

Otras opciones

Aunque Blanche, Zeldin y Dhillon son las opciones más fuertes para quedarse con el cargo de fiscal general, hay otros nombres que han sobrevolado la discusión. Entre ellos están Mike Lee, senador de Utah, Eric Schmitt, senador de Misuri, y Jeanine Pirro, fiscal federal en Washington DC.