“Desregulación histórica”: Trump y Zeldin eliminan la norma de Obama que permitió al Gobierno federal controlar las emisiones

Lee Zeldin, administrador de la EPA, en una imagen de archivo AFP / Rebecca Droke

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de febrero, 2026

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) desmanteló este jueves uno de los pilares regulatorios de la política climática moderna estadounidense. El presidente Donald Trump y administrador de la agencia, Lee Zeldin, anunciaron la derogación del llamado Endangerment Finding de 2009 —una determinación adoptada durante la Administración de Barack Obama— que permitió al Gobierno federal regular las emisiones de gases de efecto invernadero en vehículos y motores.

Según informó Fox News, la decisión podría traducirse en ahorros de miles de millones de dólares para los consumidores estadounidenses y forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para reducir cargas regulatorias y estimular la industria automotora.

La medida de 2009 bajo la era Obama estableció que gases como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso representan un riesgo para la salud pública y el bienestar humano, habilitando así una amplia batería de normas ambientales restrictivas bajo la Ley de Aire Limpio. Sin embargo, la Administración Trump ha dado marcha atrás a la disposición.

Zeldin, quien catalogó la nueva determinación como la “mayor medida desregulatoria en la historia de Estados Unidos”, defendió la decisión de la Administración Trump tras recorrer el país y recoger quejas de conductores, especialmente por la tecnología start-stop, un sistema que apaga el motor cuando el vehículo se detiene para reducir emisiones.

In the single largest deregulatory action in U.S. history, President Trump and I are now announcing the repeal of the 2009 Obama EPA Endangerment Finding, ALL vehicle greenhouse gas emission standards that followed, and ALL off-cycle credits that include the much-despised… — Lee Zeldin (@epaleezeldin) February 12, 2026

“Muchas personas consideran que el sistema start-stop es molesto, pero además agota la batería del automóvil sin aportar un beneficio significativo para el medioambiente. La EPA de Trump está orgullosa de corregir esta estúpida función a la velocidad de Trump”, dijo el jefe de la EPA.

El funcionario, además, cuestionó que los fabricantes de autos fueran incentivados por años a adoptar tecnologías que, a su juicio, funcionan como un “trofeo” climático sin lograr reducciones reales de contaminación.

Desde el Departamento de Transporte, el secretario Sean Duffy alineó la decisión con la agenda económica de la Casa Blanca, señalando que el reajuste de los estándares de eficiencia y la eliminación de regulaciones derivadas de la norma de 2009 buscan abaratar costos y revitalizar la manufactura estadounidense.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue aún más lejos al asegurar que la derogación de la medida de Obama permitirá ahorrar hasta 1,3 billones de dólares en regulaciones consideradas excesivas.

Ahora, una probable batalla legal

El anuncio, sin embargo, promete una intensa batalla en los tribunales, con la organización Earthjustice advirtiendo que disputará la decisión de la EPA.

“La Administración Trump está abandonando su responsabilidad fundamental de mantenernos a salvo de fenómenos meteorológicos extremos y del acelerado cambio climático”, declaró su presidenta, Abigail Dillen.

También surgieron críticas de líderes demócratas. El gobernador de Colorado, Jared Polis, defendió la base científica de la regulación previa y alertó que revertir protecciones “genera incertidumbre para consumidores y empresas” en un momento en el que, según su visión del mundo, debería impulsarse la innovación energética.