Texas: Tony Gonzales se retira de la reelección tras reconocer que mantuvo relaciones extramatrimoniales con una exasistente que se suicidó

Publicado por Alejandro Baños 6 de marzo, 2026

El congresista republicano Tony Gonzales anunció que abandonó la carrera para ser reelegido como representante del 23º distrito de Texas tras reconocer que mantuvo relaciones sexuales con Regina Santos-Aviles, una exasistente quien, posteriormente, se suicidó.

De este modo, Brandon Herrera será el candidato republicano para representar al distrito texano en la Cámara de Representantes. Gonzales confirmó que concluirá con su mandato.

A través de un comunicado divulgado en redes sociales, Gonzales, de 45 años y natural de San Antonio, señaló que, tras haber reflexionado "profundamente" y tras haber hablado con su familia, era el momento de abandonar sus aspiraciones políticas, sin hacer mención específica al affaire que tuvo con Santos-Aviles.

"Tras una profunda reflexión y con el apoyo de mi querida familia, he decidido no presentarme a la reelección y cumplir el resto de mi mandato en el Congreso con el mismo compromiso que siempre he tenido con mi distrito", dijo Gonzales.

"Durante el resto de mi mandato, seguiré luchando por mis electores, a quienes estaré eternamente agradecido", añadió. Gonzales asumió

Presidente del Congressional Hispanic Conference Al margen de representar al 23º distrito de Texas, Gonzales ha sido una voz autorizada en el Capitolio para tratar todos y cada uno de los asuntos que conciernen a la comunidad hispana. En febrero de 2025, fue designado como presidente del Congressional Hispanic Conference , un grupo de legisladores que impulsa medidas y se involucra en cuestiones que "tengan un impacto significativo" en los hispanos.

Acusado de "abuso de poder", "abuso sexual" y "discriminación"

El pasado mes, unas imágenes en las que aparecían mensajes de texto de contenido sexual que el representante republicano le enviaba tiempo atrás a Santos-Aviles fueron divulgadas. Hechos que propiciaron que Gonzales, quien está casado y tiene seis hijos, recibiese presiones tanto desde el Partido Demócrata como del Partido Republicano para que abandonase el Congreso.

La mujer, que ejercía de asistente de Gonzales, se prendió fuego el 13 de septiembre de 2025 en su vivienda y murió un día después. Estaba casada y tenía un hijo.

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes ya inició una investigación sobre Gonzales por su conducta, pudiendo haber cometido delitos como "abuso sexual" o "discriminación". Del mismo modo, el viudo de Santos-Aviles, Adrian Aviles, le acusa de "abuso de poder".