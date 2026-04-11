Un asesor clave de Trump deja temporalmente la Casa Blanca para liderar la estrategia electoral de cara a las 'midterms'

Publicado por Joaquín Núñez 10 de abril, 2026

James Blair, jefe de gabinete adjunto para asuntos legislativos, políticos y públicos, abandonará temporalmente la Casa Blanca. Se trata de un asesor clave de Donald Trump, que pasará a trabajar de lleno en la campaña rumbo a las elecciones de medio término, que tendrán lugar el 3 de noviembre.

Blair, de 36 años, se sumó al equipo de Trump en 2023 de la mano de Susie Wiles. Ambos trabajaron juntos en 2020, dirigiendo la campaña del entonces presidente en Florida. En 2024, fue nombrado director político de la campaña presidencial de Trump. Previamente, fue subjefe de gabinete del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y director político del brazo legislativo del Partido Republicano de Florida.

Con el pasar de los años, se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza para Trump, quien lo ha destacado en reiteradas ocasiones por su trabajo. En su cuenta de Truth Social, el presidente anunció que Blair abandonaría temporalmente la Casa Blanca para centrarse de lleno en la estrategia política de cara a las elecciones de medio término.

"Supervisaría toda la operación política del presidente desde fuera, así como el gasto de las elecciones de mitad de mandato, según una persona familiarizada con las conversaciones y a la que se le ha concedido el anonimato para describirlas", informó Politico.

MAGA Inc., el súper PAC alineado con el presidente, cerró el 2025 con 300 millones de dólares en efectivo, con lo que espera ayudar a los republicanos a conservar tanto el Senado como la Cámara de Representantes en 2026. Entre los donantes destacados se encuentran Greg Brockman, Konstantin Sokolov y Jared Isaacman.

"Ahora, James se tomará un breve permiso para liderar la ofensiva desde fuera contra la izquierda radical y los demócratas que destruyen el país. Hará un trabajo fantástico y, después de las elecciones, volverá a la Casa Blanca para que podamos terminar el trabajo y ¡MANTENER LA GRANDEZA DE ESTADOS UNIDOS!", señaló Trump en Truth Social.

Susie Wiles también comentó sobre el movimiento de Blair. "James es uno de los principales colaboradores del presidente y ha sido inestimable para mí durante la mayor parte de la última década. Considerar la mejor manera de desplegar un activo político tan valioso para el éxito en las elecciones de mitad de mandato es algo obvio y de sentido común", le dijo a Politico.