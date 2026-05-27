La Administración Trump demanda a UCLA por tolerar presunta discriminación contra estudiantes judíos e israelíes

Publicado por Joaquín Núñez 26 de mayo, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) demandó a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) por supuestamente crear un ambiente educativo "antisemita". Así lo informó la agencia que dirige el fiscal general interino, Todd Blanche, en un comunicado.

De acuerdo con la demanda, el DOJ señala una "indiferencia deliberada ante la discriminación por motivos de raza y origen nacional contra los estudiantes judíos e israelíes" en el campus de UCLA, lo que supondría una violación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Según el citado estatuto, "ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, color u origen nacional, será excluida de participar, se le negarán beneficios, o será objeto de discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal."

En concreto, la demanda menciona una presunta inacción de la universidad frente a la discriminación sufrida por los estudiantes judíos e israelíes tras los atentados del 7 de octubre de 2023. Además, alega que UCLA certificó ante el Gobierno federal que cumplía con las normas antidiscriminación del Título VI, mientras supuestamente permitía que estudiantes judíos e israelíes enfrentaran situaciones de violencia y discriminación en el campus. Este escenario implicaría una violación de sus contratos de financiación y subvenciones con el Gobierno.

"A principios de este año, demandamos a la UCLA por someter a sus empleados judíos e israelíes a un entorno laboral hostil y antisemita", expresó al respecto la fiscal general adjunta, Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del DOJ. "Ahora, el Departamento de Justicia exige a la UCLA que rinda cuentas por su tolerancia ante el entorno educativo igualmente atroz y hostil hacia sus estudiantes judíos e israelíes", añadió.

El comunicado menciona específicamente los hechos ocurridos en abril de 2024, cuando manifestantes enmascarados instalaron un campamento frente al edificio Royce Hall. Sostiene que los manifestantes formaron “falanges humanas” para bloquear el acceso de estudiantes judíos e israelíes a edificios académicos.

La demanda ya fue presentada ante Distrito Central de California y es el resultado de una investigación del DOJ sobre denuncias de incidentes antisemitas en el campus de UCLA.