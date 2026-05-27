Victoria para Trump en Texas: Ken Paxton derrotó a John Cornyn en las primarias republicanas al Senado

Publicado por Joaquín Núñez 26 de mayo, 2026

Ken Paxton ganó la nominación republicana al Senado en Texas. El fiscal general del estado derrotó en la segunda vuelta a John Cornyn, el senador titular que buscaba su quinto mandato en la Cámara Alta.

Con el respaldo del presidente Donald Trump, el fiscal general del estado derrotó cómodamente al actual senador. Con más del 60% de los votos contabilizados, Paxton fue declarado ganador con el 64%, contra el 36% de Cornyn. El respaldo de Trump le valió al fiscal general para imponerse en la mayoría de los condados del estado, tanto en zonas rurales como urbanas y suburbanas, donde Cornyn concentró la mayor parte de su apoyo.

De esta manera, Paxton enfrentará al demócrata James Talarico en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre. Por su parte, Cornyn se convirtió en el último republicano del Congreso en ser derrotado en las primarias por un oponente respaldado por Trump. En las últimas semanas, este fue el caso para el senador Bill Cassidy de Luisiana y el congresista Thomas Massie de Kentucky.

"Durante los próximos siete meses, en el Senado de los Estados Unidos, tengo la intención de seguir trabajando para contribuir a que este país sea un lugar mejor para todos los tejanos y todos los estadounidenses. Muchas gracias. Que Dios bendiga a Texas y que siga bendiciendo a los Estados Unidos de América", expresó Cornyn tras la derrota.

Paxton tras la victoria: "El respaldo de Trump es la fuerza más poderosa de la política"

Apenas minutos después del discurso de Cornyn, Paxton apareció entre sus seguidores en la ciudad de Plano. Allí, el fiscal general le agradeció al senador por su servicio y aseguró que su victoria es un mensaje para Washington DC: "Lo dije en marzo y lo vuelvo a decir ahora. Hoy, el cambio estaba en juego y el cambio ha ganado".

"Acabamos de demostrar que este escaño en el Senado no le pertenece a Washington. Les pertenece a ustedes, a los hombres y mujeres trabajadores de este estado. Nos enfrentamos a 150 millones de dólares y a todos los ataques del mundo. ¿Y saben qué pasó? Los votantes declararon alto y claro una simple verdad que sabemos en nuestro corazón y en nuestra alma: Texas no está en venta", añadió.

A su vez, le agradeció al presidente Trump por su respaldo: "Cuando todos en Washington le dijeron que me abandonara y que abandonara al pueblo de Texas, él no les hizo caso. En cambio, me dio su respaldo total y absoluto. El presidente Trump es el líder de nuestro partido, y su respaldo en este momento es la fuerza más poderosa de la política".

Mayes Middleton derrotó a Chip Roy en las primarias a fiscal general

La otra importante primaria republicana del martes era la segunda vuelta para el puesto de fiscal general, que enfrentaba al senador estatal Mayes Middleton y al congresista Chip Roy. El presidente Trump no respaldó a ninguno de los dos candidatos.

Con más del 80% de los votos contabilizados, Middleton se impuso con el 55%, contra el 45% de Roy. El senador estatal hizo campaña subrayando los choques entre el presidente Trump y Roy, una estrategia que le sirvió para ganar la mayoría de los condados ganados por Paxton.

Del lado demócrata, también hubo una segunda vuelta para definir al nominado a fiscal general. Allí, el senador estatal Nathan Johnson venció con el 60% de los votos a Joe Jaworski, exalcalde de Galveston, quien se quedó con el 40%.

Roy tenía el respaldo de algunos republicanos de alto perfil, entre ellos los senadores Ted Cruz y Mike Lee, así como también el de los congresistas Brandon Gill, Ronny Jackson, Beth Van Duyne y Keith Self.

El demócrata Al Green perdió las primarias demócratas

El martes también tuvieron lugar las definiciones de las primarias a la Cámara de Representantes. Una de las carreras que más atención atrajo fue la del distrito 18, donde el congresista Al Green cayó ante su colega Christian Menefee. Ambos se enfrentaron en esta primaria luego de que los republicanos redibujaran el mapa electoral en Texas, forzando a muchos titulares demócratas a retirarse o a buscar otros distritos para presentarse.

El progresista de 78 años obtuvo el 31% de los votos, contra el 68% de Menefee. Green, quien lleva en la Cámara desde 2005, es uno de los demócratas más críticos del presidente Trump en Capitol Hill. Incluso tuvo que ser retirado del último discurso del Estado de la Unión debido a su comportamiento.