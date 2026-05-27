Trump celebra la “tremenda victoria” de Paxton y consolida su poder sobre los republicanos

Publicado por Williams Perdomo 27 de mayo, 2026

Donald Trump celebró este miércoles la decisiva victoria de su candidato favorito en la reñida segunda vuelta de las primarias al Senado en Texas, mientras que el triunfo de Ken Paxton afianzó aún más el control del presidente sobre el Partido Republicano.

La contundente derrota que Paxton le infligió este martes al senador en funciones John Cornyn puso de relieve el poder que Trump sigue teniendo para impulsar o destruir las carreras políticas de los republicanos.

Cornyn, senador durante cuatro mandatos y exjefe de la bancada republicana, comenzó el año como el favorito del establishment.

El respaldo tardío de Trump transformó la contienda, dando a Paxton un impulso decisivo y dejando a Cornyn como el último senador republicano en ejercicio castigado tras desvincularse del presidente.

En una publicación realizada a primera hora del miércoles en su plataforma Truth Social, Trump felicitó a Paxton por su "tremenda victoria" y predijo que "se convertiría en un senador fantástico y sensato, respetado por todos".

El resultado puso de manifiesto, una vez más, la principal tensión a la que se enfrentan los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre: el respaldo de Trump puede ser decisivo en unas primarias.

Paxton ganó con facilidad, con más del 63% de los votos, según el recuento oficial. En la fiesta de celebración del martes por la noche, le dio las gracias a Trump.

"Cuando todos en Washington le dijeron que me abandonara a mí y a la gente de Texas, no hizo caso", dijo Paxton.

Calificó el respaldo de Trump como "la fuerza más poderosa en la política".

En su publicación del miércoles en Truth Social, Trump centró su atención en el oponente demócrata de Paxton en las elecciones de noviembre, James Talarico, diciendo que "puede ser el peor candidato de Texas que jamás haya visto" y atacando sus posturas políticas liberales.

Trump también dijo que organizaría "grandes y bonitos mítines para Ken".

Los republicanos siguen siendo los favoritos en Texas, estado que Trump ganó por casi 14 puntos en 2024. Para Trump, el resultado de Texas sumó otra victoria a una gira de venganza en plena temporada de primarias que ya ha contribuido a la destitución del senador de Luisiana Bill Cassidy, quien votó a favor del juicio político contra Trump; del congresista de Kentucky Thomas Massie; y de los legisladores estatales de Indiana que se resistieron a sus exigencias de redistribución de distritos.