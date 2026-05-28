Florida sigue atrayendo inversiones espaciales: Blue Origin invertirá 600 millones de dólares en Cabo Cañaveral

Publicado por Joaquín Núñez 27 de mayo, 2026

Blue Origin realizará una inversión de capital de 600 millones de dólares en el Rocket Park del Puerto Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. La compañía de transporte aeroespacial fundada por Jeff Bezos planea construir una instalación de unos 77.000 metros cuadrados, principalmente dedicada a acelerar la producción del cohete New Glenn.

Se espera que la inversión para el denominado 'Proyecto Horizon' cree 500 puestos de trabajo con un salario promedio superior a los 98.000 dólares anuales.

La inversión refuerza el crecimiento de la Costa Espacial de Florida, que en los últimos años se consolidó como uno de los principales polos aeroespaciales del país. "La expansión de Blue Origin es la prueba de que, cuando se sientan bien las bases, las mejores empresas te ofrecen sus mejores puestos de trabajo", expresó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en un comunicado.

"Florida ha creado el entorno ideal para que las empresas puedan prosperar, crecer y seguir eligiendo Florida una y otra vez, lo que fomenta un crecimiento que refuerza la posición del estado como líder nacional en fabricación avanzada, aviación y sector aeroespacial, impulsando la Costa Espacial de Florida y más allá", añadió.

Dave Limp, director ejecutivo de Blue Origin, describió el proyecto como "el capítulo más reciente y ambicioso del compromiso de Blue Origin con Florida". A su vez, remarcó que desde el 2015 la empresa ha invertido más de 2.300 millones de dólares en el Sunshine State.

En cuanto a New Glenn, es el cohete más grande y ambicioso de Blue Origin y fue diseñado para llevar satélites, equipos y carga al espacio, tanto para empresas privadas como para el Gobierno de Estados Unidos. A diferencia de los cohetes tradicionales, el New Glenn puede para reutilizar parte de su estructura después de cada misión, lo que permite reducir costos y realizar más lanzamientos.

La apuesta de la compañía es convertirse cada vez en un actor más importante dentro de la nueva economía espacial, lo que incluye negocios privados, contratos militares y futuras misiones de exploración.