Trump llega a las 'midterms' con $300 millones para defender el control del Congreso

Publicado por Joaquín Núñez 2 de enero, 2026

Donald Trump llega a las elecciones de medio término con mucho dinero para influir en las carreras que podrían definir el control del próximo Congreso. MAGA Inc., su principal súper PAC, cerró el 2025 con 300 millones de dólares en efectivo, con lo que espera ayudar para conservar tanto el Senado como la Cámara de Representantes en 2026.

Según los datos de la Comisión Federal Electoral, hasta el 22 de diciembre, la organización contaba con 294 millones en efectivo. Sin embargo, un portavoz del súper PAC precisó que la cifra había llegado a los 304 millones para fin de año.

"Gracias al liderazgo del presidente Trump, MAGA Inc. contará con los recursos necesarios para ayudar a los candidatos que apoyan la agenda America First del presidente Trump, cuyo objetivo es proteger nuestras fronteras, mantener la seguridad en nuestras calles, impulsar nuestra economía y hacer que la vida sea más asequible para todos los estadounidenses", señaló la organización en un comunicado.

Entre los donantes destacados se encuentra el presidente de OpenAI, Greg Brockman, quien aportó con 25 millones de dólares, y el inversor de capital privado Konstantin Sokolov, quien colaboró con 11 millones. Otro nombre que apareció fue el de Jared Isaacman, recientemente confirmado por el Senado como director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). El empresario donó 2 millones de dólares.

Actualmente, los republicanos ostentan una escasa mayoría en la Cámara de Representantes y una un poco más cómoda en el Senado. El presidente espera no repetir los resultados del 2018, cuando perdió de forma contundente la mayoría en la Cámara. En el Senado la situación es diferente, puesto que los demócratas deberán defender dos escaños en estados donde Trump ganó en 2024: Georgia y Michigan. A su vez, el GOP afrontará tres elecciones competitivas: Carolina del Norte, Maine y potencialmente Ohio, donde las encuestas muestran cada vez más paridad.