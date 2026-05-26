A pesar de la presión de Trump, Carolina del Sur rechaza redibujar distritos en plena guerra nacional por los mapas electorales

Publicado por Joaquín Núñez 26 de mayo, 2026

Los republicanos de Carolina del Sur descartan redibujar el mapa electoral antes de las elecciones de medio término. El Senado estatal rechazó el último intento impulsado por el presidente Donald Trump para sumar escaños de tendencia republicana en la Cámara de Representantes.

Luego de que el Senado estatal rechazara inicialmente extender la sesión legislativa para debatir un nuevo mapa electoral, Trump presionó al gobernador del estado, Henry McMaster, para que convocara a una sesión especial.

Con los legisladores de vuelta en el Capitolio local, debatieron la posibilidad de anular y retrasar las primarias para que el eventual nuevo mapa pudiera utilizarse en estas elecciones.

La propuesta avanzó y se fijó una votación para cancelar las primarias en curso, que comenzaron el mismo martes 26 de mayo, y en su lugar programar unas nuevas primarias con la nueva propuesta de mapa.

Finalmente, los senadores estatales rechazaron modificar el mapa electoral para las elecciones de noviembre, por lo que se seguirá utilizando el mismo que desde 2020.

Varios senadores republicanos votaron junto con los demócratas para rechazar la propuesta. “Los ciudadanos de Carolina del Sur acuden hoy a las urnas. Y ni mi conciencia ni mi sentido común me permiten detener unas elecciones que ya están en marcha”, declaró el senador estatal republicano Richard Cash.

Actualmente, la delegación del estado en la Cámara está compuesta por seis distritos de tendencia republicana y uno de tendencia demócrata. Ese único escaño demócrata está en manos de Jim Clyburn, uno de los legisladores demócratas más poderosos de Washington DC.

El mapa propuesto por los republicanos apuntaba a volver más competitivo el distrito de Clyburn, potencialmente sumando un escaño de tendencia republicana en la Cámara.

Si bien los cambios en los mapas electorales ocurren al final de cada década y luego del censo, en 2025 el presidente Trump impulsó un atípico cambio del mapa en Texas, añadiendo cinco asientos de tendencia republicana en la Cámara de Representantes, con la intención de que esto ayude a retener la mayoría en las elecciones de noviembre. Posteriormente, otros estados demócratas y republicanos han impulsado cambios en sus respectivos mapas, entre ellos California, Ohio, Misuri, Florida, Tennessee y Carolina del Norte.

En el caso de los estados del sur, la puerta se abrió tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Luisiana v. Callais, en el que se dictaminó que el segundo distrito congresional de Luisiana violaba la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda, entendiendo que había sido diseñado con criterios raciales. La decisión abrió la puerta para que otros estados del sur puedan impugnar mapas electorales diseñados con motivos raciales, especialmente aquellos elaborados bajo presión de la Ley de Derecho al Voto de 1965.