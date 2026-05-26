El periodista acusado de actuar para China: quién es Thomas Pauken II y qué dice la investigación

Publicado por Joaquín Núñez 25 de mayo, 2026

Un periodista estadounidense fue acusado de presuntamente actuar como agente no registrado vinculado a China. Se trata de Thomas Pauken II, quien escribía bajo el pseudónimo de Tom McGregor. El hombre es hijo de Thomas Pauken, quien fue presidente del Partido Republicano de Texas y trabajó en la Casa Blanca de Ronald Reagan.

Una de las piezas centrales del caso es una declaración jurada presentada ante el Tribunal de Distrito del Distrito Este de Virginia por el agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Timothy Healy. Según su declaración, Pauken II habría preparado informes confidenciales para un contacto chino que le aseguró que el contenido estaba siendo transmitido al líder chino, Xi Jinping.

Según el documento, Pauken sostuvo haber rechazado repetidos pedidos para obtener información clasificada. No obstante, la acusación afirma que el propio periodista dijo a los investigadores que creía que existía un “80% de probabilidades” de que otro individuo vinculado al caso, cuya identidad permanece bajo reserva, terminara proporcionando información clasificada a China.

Según el citado medio, Pauken II se enfrenta ahora a un cargo por supuestamente operar en nombre del gobierno chino sin registrarse debidamente ante las autoridades estadounidenses.

La acusación invoca el estatuto federal 18 U.S.C. §951, que penaliza actuar dentro de Estados Unidos como agente de un gobierno extranjero sin notificar previamente a las autoridades federales. A diferencia de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de 1938, este estatuto es una herramienta penal utilizada con frecuencia en investigaciones de contrainteligencia y seguridad nacional.

"Quien, salvo los funcionarios diplomáticos o consulares o los agregados, actúe en los Estados Unidos como agente de un gobierno extranjero sin haberlo notificado previamente al Fiscal General, si así lo exige el apartado (b), será sancionado con una multa conforme a lo dispuesto en el presente título o con una pena de prisión de hasta diez años, o con ambas", se lee en la norma.

Pauken II fue arrestado en febrero de este año y permanece bajo custodia.