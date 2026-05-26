Una corte federal bloquea el mapa congresional de Alabama que beneficiaba a los republicanos

Publicado por Carlos Dominguez 26 de mayo, 2026

Una corte federal de tres jueces bloqueó este martes el plan de Alabama para utilizar un nuevo mapa de distritos congresionales que habría permitido a los republicanos ganar un escaño adicional en la Cámara de Representantes.

AP informó que los magistrados determinaron que el plan respaldado por los republicanos "discriminaba intencionalmente por raza" al incluir solo un distrito con mayoría de votantes negros. En su lugar, el tribunal ordenó mantener el mapa actual, trazado por la corte en 2024, que incluye dos distritos donde la población negra representa la mayoría.

El caso fue impulsado principalmente por Evan Milligan, un votante negro de Montgomery, junto a otros electores negros de Alabama. Los demandantes argumentaron que el mapa congresional dibujado por los republicanos en 2021 (y el que intentaron usar en 2023) violaba la Sección 2 de la Ley de Derechos de Voto al diluir el voto de la comunidad negra, que representa cerca del 27% de la población del estado, al limitarlos a solo un distrito con mayoría negra.

La ventaja republicana en riesgo

Alabama tiene actualmente siete distritos congresionales. El mapa actual permite a los demócratas competir con fuerza en dos de ellos. El mapa que buscaba implementar el Partido Republicano habría consolidado un control de 6-1 a su favor.

Esta decisión representa un revés para los republicanos, quienes esperaban utilizar el nuevo mapa en las midterms de noviembre para recuperar el escaño que actualmente ocupa el demócrata Shomari Figures y consolidar una ventaja clave en el Sur.

El estado de Alabama aún puede apelar la decisión ante la Corte Suprema (SCOTUS).