Trump habría planteado indultos masivos a su entorno antes de dejar el poder

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 10 de abril, 2026

El presidente Donald Trump habría planteado, en conversaciones privadas, la posibilidad de otorgar indultos a un amplio grupo de colaboradores antes de abandonar la Casa Blanca, según una exclusiva publicada por el Wall Street Journal.

De acuerdo con el reporte, el mandatario ha repetido esta idea en distintas reuniones con asesores y funcionarios, lo que ha generado tanto risas como inquietud dentro de su propio entorno.

Comentarios reiterados dentro de la Casa Blanca

Según personas familiarizadas con las conversaciones, Trump ha bromeado —aunque de forma insistente— con la idea de conceder indultos a quienes hayan estado cerca del Despacho Oval.

“Indultaré a todos los que hayan estado a 200 pies del Despacho Oval”, habría dicho en una reunión reciente.

En otros encuentros, el presidente incluso redujo esa distancia de forma jocosa, sugiriendo que el alcance podría ser menor. Aunque algunos asistentes interpretaron los comentarios como humor, otros consideran que la reiteración podría reflejar una intención real.

El reporte también indica que Trump ha mencionado la posibilidad de anunciar estos indultos en una conferencia de prensa antes de dejar el cargo, aunque no hay evidencia de decisiones concretas sobre casos específicos.

El uso del poder de indulto

El poder de indulto presidencial en Estados Unidos es amplio y discrecional. En su actual mandato, Trump ha hecho uso de esta facultad con mayor frecuencia que en su primer período, otorgando más de mil indultos y conmutaciones, algunos de ellos a aliados políticos o figuras cercanas.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt restó importancia a los comentarios del presidente:

“El Wall Street Journal debería aprender a tomar una broma; sin embargo, el poder de indulto del presidente es absoluto”, dijo.

Preocupaciones políticas y antecedentes

El contexto político también influye en estas discusiones. Asesores han señalado que Trump ha mencionado los indultos en escenarios donde funcionarios expresaban preocupación por posibles investigaciones o acciones legales en el futuro, especialmente ante un posible cambio en el control del Congreso.

Además, el uso del indulto ya ha sido objeto de debate en administraciones recientes. El expresidente Joe Biden también otorgó indultos preventivos a figuras cercanas al final de su mandato, incluido un indulto "total e incondicional" a su hijo Hunter, lo que algunos analistas consideran un precedente relevante.

Expertos legales advierten que el uso amplio de esta facultad podría tener implicaciones en el comportamiento de funcionarios. Liz Oyer, exabogada del Departamento de Justicia, señaló que este tipo de mensajes podrían incentivar decisiones más arriesgadas dentro del gobierno.