Netanyahu expulsa a España del centro de coordinación para Gaza y acusa a Madrid de "guerra diplomática" contra Israel

Publicado por Carlos Dominguez 10 de abril, 2026

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este viernes que ha prohibido la participación de España en el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) ubicado en Kiryat Gat, una iniciativa liderada por Estados Unidos para estabilizar Gaza tras el alto el fuego.

En un comunicado en vídeo, Netanyahu justificó la medida acusando directamente a España de llevar a cabo una campaña diplomática contra Israel:

"He instruido hoy retirar a los representantes de España del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya elegido repetidamente ponerse en contra de Israel. Aquellos que atacan al Estado de Israel en lugar de confrontar a los regímenes terroristas no serán nuestros socios para dar forma al futuro de la región".

El centro CMCC fue creado después del alto el fuego en Gaza del 10 de octubre, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de la tregua y facilitar la entrada de ayuda humanitaria al territorio palestino, devastado por más de dos años de guerra. En él participan militares y diplomáticos de varios países, entre ellos Francia, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

"No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y hostilidad. No permitiré que ningún país lleve a cabo una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato”, afirmó el primer ministro israelí.

Deterioro de las relaciones bilaterales

Las relaciones entre Israel y España se han deteriorado gravemente desde que Madrid reconoció al Estado palestino en 2024. Ambos países retiraron a sus embajadores y las tensiones han ido en aumento.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, había acusado previamente al Gobierno socialista de Pedro Sánchez de "ponerse del lado de los tiranos" por oponerse a los ataques estadounidenses e israelíes contra el régimen iraní, y de ser "cómplice en la incitación al genocidio contra los judíos y crímenes de guerra" tras el reconocimiento del Estado palestino.