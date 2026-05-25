Trump ataca duramente a Cornyn y pide a Texas votar por Paxton: "Nunca los va a defraudar"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de mayo, 2026

Donald Trump intensificó su respaldo al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en la recta final de la segunda vuelta de las primarias republicanas al Senado, que se define este martes. En una publicación en Truth Social el domingo, el presidente pidió a los votantes texanos que elijan a Paxton y aseguró que "nunca los va a defraudar".

La contienda enfrenta a Paxton con el senador John Cornyn, que busca su quinto mandato en la Cámara Alta. Ambos avanzaron a la segunda vuelta tras las primarias de marzo —las más caras de la historia del estado, con un gasto en anuncios que superó los $110 millones—, luego de que ninguno superara el 50% de los votos. Del lado demócrata, el nominado es James Talarico.

En su mensaje del domingo, Trump elogió la gestión de Paxton como fiscal general y lo describió como un "verdadero guerrero MAGA", mientras cargaba contra su rival —sin nombrarlo— por haber sido "muy desleal" con él como presidente y por no haber peleado lo suficiente por su agenda de identificación del votante y restricciones al voto por correo.

El respaldo, sin embargo, no fue bien recibido por todo el Partido Republicano. La senadora Susan Collins (republicana de Maine) cuestionó duramente la decisión de Trump tras calificar a Paxton como “una persona con problemas éticos".

La metamorfosis de Trump: de la neutralidad en marzo al respaldo total

El tono actual de Trump sobre la carrera contrasta de manera notable con la postura que el propio presidente había adoptado apenas semanas atrás. Tras las primarias de marzo, Trump se había mostrado deliberadamente equidistante entre los dos aspirantes republicanos. Lejos de criticar a Cornyn, lo ponía en pie de igualdad con Paxton.

"Tanto John como Ken hicieron grandes campañas", había escrito entonces en Truth Social, en un mensaje en el que evitaba inclinarse por ninguno y prometía definir su respaldo "pronto". En aquel momento, su preocupación declarada era que una primaria demasiado larga desgastara al Partido Republicano de cara a noviembre y desviara recursos de otras carreras clave. Incluso anticipó que pediría al candidato no respaldado que abandonara la campaña de inmediato, en nombre de la unidad partidaria.

Esa neutralidad de marzo quedó atrás. En su mensaje del domingo, el Cornyn que antes había hecho "una gran campaña" pasó a ser el rival "muy desleal" que "no peleó con suficiente fuerza" por su agenda. El giro se hizo explícito la semana pasada, cuando Trump respaldó formalmente a Paxton y desairó al senador, a quien antes trataba con cautela.

El cambio de postura no pasó inadvertido entre los liderazgos republicanos del Senado, que en marzo confiaban en convencer a Trump de respaldar a Cornyn. El líder de la mayoría, John Thune, había señalado que un respaldo temprano del presidente ahorraría dinero y semanas de campaña interna, mientras que el número dos, John Barrasso, lo había alentado abiertamente a apoyar al senador. Finalmente, Trump se inclinó por el otro lado.

La segunda vuelta se resolverá este martes, tras una campaña áspera entre el fiscal general y el senador.