La Administración Trump canceló 29.000 millones de dólares en subvenciones concedidas por Biden, según la EPA

El administrador de la EPA Lee Zeldin dijo el miércoles que la administración Trump había cancelado 29.000 millones de dólares en subvenciones concedidas durante la Administración Biden.

Los comentarios se hicieron durante la reunión del gabinete del presidente Donald Trump en Camp David.

Trump relató cómo Power Forward Communities, una organización sin ánimo de lucro con sede en Georgia que ha estado vinculada a Stacey Abrams, recibió una subvención de 2.000 millones de dólares durante la administración Biden. La organización, señaló Trump, había declarado tener sólo 100 dólares el año anterior a la concesión de la subvención.

El administrador de la EPA Lee Zeldin dijo que esa subvención fue cancelada.

"Ya no tienen acceso a esos 2.000 millones de dólares", dijo Zeldin.

"Lucharon como locos. Querían ese dinero", replicó Trump.

La EPA de la administración Trump anunció en febrero de 2025 que estaba tomando medidas para recuperar el dinero como parte de un esfuerzo general para recuperar la financiación que se apresuró a salir por la puerta en los últimos días de la administración Biden.

© Just The News