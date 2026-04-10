Trump afirma que Irán no tiene "ninguna carta" más allá del control sobre el Estrecho de Ormuz

Publicado por Carlos Dominguez 10 de abril, 2026

El presidente Trump dejó clara su posición de fuerza ante Irán este viernes, afirmando que el régimen iraní carece de poder real de negociación salvo por el control temporal del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas que mueve la economía mundial.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump escribió: "Los iraníes parecen no darse cuenta de que no tienen ninguna carta, aparte de una extorsión a corto plazo al mundo mediante el uso de las vías navegables internacionales".

"¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!", advirtió.

El presidente añadió en otro post que "los iraníes son mejores para manejar a los medios mentirosos y las relaciones públicas que para pelear".

Estas declaraciones llegan justo antes de las conversaciones de paz que se celebrarán este fin de semana en Islamabad, Pakistán, entre delegaciones estadounidenses e iraníes. El Estrecho de Ormuz será uno de los puntos centrales de las negociaciones.

Frágil alto el fuego y acusaciones de incumplimiento

El martes pasado, Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de 15 días que incluía el desbloqueo inmediato del estrecho. Sin embargo, Trump denunció el jueves que Teherán no está cumpliendo con lo acordado.

"Irán no está haciendo en absoluto su trabajo en Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo al que llegamos!", protestó el presidente.