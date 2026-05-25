Marco Rubio habla sobre el pacto con Irán y tilda de absurdo pensar que Trump fortalecerá a los islamistas

El secretario Marco Rubio desde la India este 24 de mayo.Julia Demaree Nikhinson/POOL/AFP

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 24 de mayo, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió con firmeza las negociaciones en curso entre Washington y Teherán, calificando como fuera de lugar los cuestionamientos surgidos desde su propio partido.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este domingo en la India, el jefe de la diplomacia norteamericana respaldó la determinación del presidente Donald Trump para alcanzar una solución pacífica en Oriente Medio, desestimando los temores de sectores del Congreso que alertan sobre una supuesta claudicación ante la dictadura teocrática.

“La idea de que de alguna manera este presidente —dado todo lo que ya ha demostrado que está dispuesto a hacer— va a aceptar de alguna manera un acuerdo que, en última instancia, termine poniendo a Irán en una posición más fuerte en lo que respecta a las ambiciones nucleares es absurda”, aseveró Rubio.

Además enfatizó que, tras los contundentes golpes militares asestados al régimen, la prioridad actual del Ejecutivo es consolidar los objetivos estratégicos mediante canales diplomáticos.

Los halcones del Capitolio encienden las alarmas

El pronunciamiento de Rubio responde al malestar manifestado públicamente por prominentes líderes republicanos durante el fin de semana.

El senador Lindsey Graham advirtió en sus redes sociales que un pacto apresurado podría alterar el equilibrio de poder en la región a favor de Teherán si la infraestructura petrolera del Golfo Pérsico sigue expuesta.

Por su parte, el senador por Texas, Ted Cruz, manifestó estar profundamente preocupado, recordando que los logros militares de este mandato incluyeron la destrucción de misiles, drones y el hundimiento de la marina iraní. Para Cruz, un resultado que devuelva recursos económicos a los islamistas sería un error desastroso.

La corriente crítica también sumó el cuestionamiento del exsecretario de Estado, Mike Pompeo, quien comparó las filtraciones del borrador con las concesiones realizadas durante la era de Barack Obama.

Pompeo alertó que las condiciones evaluadas parecían extraídas del manual de los antiguos negociadores demócratas, sugiriendo que la propuesta equivalía a financiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Ante esta oleada de desconfianza, Rubio pidió realismo y cautela: “Eso simplemente no va a suceder. Pero nuestra preferencia es abordar esto a través de un medio diplomático, y eso es lo que estamos intentando hacer aquí. Creo que hemos logrado algunos avances”.

Además advirtió que los compromisos plasmados sobre el papel deben ser verificados rigurosamente durante su implementación en el terreno.

El respaldo de Rubio coincide con las declaraciones del propio presidente Trump, quien confirmó en Truth Social que los aspectos finales del acuerdo se encuentran en fase de discusión y que este contemplará la reapertura del Estrecho de Ormuz tras consultas con los aliados árabes.

Trump pidió ignorar las especulaciones de manera tajante: “No escuchen a los perdedores” porque “critican algo de lo que no saben nada”.