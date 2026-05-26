Tras su caída electoral ante el candidato de Trump, Massie no se rinde: registra papeles para 2028 y deja la puerta abierta a la Casa Blanca

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de mayo, 2026

Apenas una semana después de que el ex Navy SEAL Ed Gallrein lo sepultara en la primaria republicana del cuarto distrito de Kentucky, el representante Thomas Massie dejó claro este lunes que no piensa desaparecer del mapa político. El legislador anunció que ya presentó papeles ante la Comisión Federal Electoral (FEC) de cara a 2028, aunque mantiene en suspenso para qué cargo competirá, si es que finalmente compite.

"Presenté ante la Comisión Federal Electoral mi candidatura para la contienda de 2028 a la Cámara de Representantes. Esto me permite recaudar fondos para continuar mis operaciones políticas en apoyo de mi posición como titular de un cargo actual y como posible candidato a un cargo federal", dijo el congresista en 'X'. Y agregó: "No he tomado una decisión final sobre qué cargo buscar, si es que me postulo".

I filed with FEC for the 2028 House race.



This allows me to raise funds to continue my political operations supporting my position as a current office holder and as a potential candidate for federal office.



I haven’t made a final decision about which office to seek, if I run. pic.twitter.com/heHxDnu31o — Thomas Massie for Congress (@MassieforKY) May 25, 2026

El propio Massie alimentó la incógnita un día antes durante una entrevista el domingo en "Meet the Press" de NBC, donde el congresista se negó a cerrar la puerta a una candidatura presidencial en 2028. "No voy a descartar nada, y por ahora tampoco voy a confirmar nada", dijo en ese momento. El kentuckiano adelantó que se tomará un tiempo para decidir su próximo paso, pero anticipó que seguirá activo "de alguna manera o forma", quizás desde afuera:

"Llevo años exponiendo lo que ocurre en Washington, D.C., y seguiré haciéndolo", sentenció.

El movimiento llega tras una de las derrotas más sonadas del ciclo de elecciones primarias, fruto de la cruzada personal de Donald Trump por sacar a Massie, uno de sus críticos más incómodos, de su bancada del Congreso. Gallrein, agricultor respaldado por la Casa Blanca, se impuso por casi diez puntos en una contienda que Massie llegó a describir como la primaria al Congreso más cara en la historia del país, con más de $33 millones gastados en publicidad.

Trump, por su lado, calificó a Massie de "desastre", viajó a su distrito en marzo para impulsar a Gallrein y hasta envió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a hacer campaña por su candidato en la recta final de la costosa y feroz contienda. La ofensiva del presidente castigaba la independencia del legislador, elegido por primera vez en 2012 y férreo opositor a la guerra en Irán y al paquete fiscal y de gasto del presidente. Asimismo, Trump tampoco perdonó la alianza de Massie con el demócrata Ro Khanna para forzar al Departamento de Justicia a divulgar los archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, que en su momento fue un tema que le costó a la Casa Blanca múltiples críticas, incluso entre votantes y aliados MAGA.