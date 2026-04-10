La Casa Blanca advirtió a su personal del uso de información privilegiada en medio de la guerra contra Irán

Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 AFP .

Publicado por Just The News 10 de abril, 2026

La Casa Blanca advirtió en marzo a sus empleados contra el uso de información privilegiada en medio de la guerra en curso en Irán, enviando un correo electrónico a los empleados recordando la conducta ética apropiada.

El correo electrónico se produjo en medio de una serie de apuestas de Polymarket relacionadas con la guerra de Irán y una serie de operaciones petroleras que parecían favorablemente sincronizadas en relación con las declaraciones y acciones de la Casa Blanca, informó The Hill. Un portavoz de la Casa Blanca confirmó al medio que se había enviado un correo electrónico al personal.

El uso de información privilegiada se produce cuando alguien con información no pública realiza una inversión o venta basándose en esa información. Los miembros del Congreso y una miríada de políticos se han enfrentado durante mucho tiempo al escrutinio sobre esta práctica debido al rendimiento excesivo de muchas de sus carteras de acciones en relación con el resto del mercado.

"Todos los empleados federales están sujetos a las directrices éticas del Gobierno, que prohíben el uso de información no pública para obtener beneficios económicos", declaró a The Hill el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle. "Sin embargo, cualquier insinuación de que funcionarios de la Administración participan en tal actividad sin pruebas es una información infundada e irresponsable".

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