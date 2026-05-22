USCIS endurece reglas y los extranjeros deberán salir de EEUU para pedir la Green Card: te lo explicamos

Un padre y su hijo, durante la Hispanic Parade de NJ AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 22 de mayo, 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este viernes un cambio importante en las reglas de inmigración que afectará a miles de personas que desean obtener la residencia permanente.

¿Qué está cambiando?

Hasta ahora, muchas personas que entraban a Estados Unidos con visa temporal (como visa de turista, estudiante o trabajo) podían solicitar la Green Card desde dentro del país mediante un proceso llamado Ajuste de Estatus.

Con la nueva política, esto ya no será posible en la mayoría de los casos. Las personas deberán regresar a su país de origen y tramitar la Green Card a través de una embajada o consulado estadounidense (proceso consular), salvo en circunstancias extraordinarias muy específicas.

El portavoz de USCIS, Zach Kahler, explicó claramente el motivo del cambio:

"Estamos volviendo a la intención original de la ley para garantizar que los extranjeros naveguen por el sistema de inmigración de nuestra nación correctamente. A partir de ahora, un extranjero que se encuentre temporalmente en EEUU y desee una Green Card deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias".

¿Por qué toman esta medida?

Según USCIS, esta nueva regla busca cerrar "lagunas" que permitían que visas temporales se convirtieran prácticamente en un primer paso hacia la residencia permanente.

Kahler señaló: "Los no inmigrantes, como los estudiantes, los trabajadores temporales o las personas con visados de turista, vienen a EEUU por poco tiempo y con un propósito específico. Su visita no debe funcionar como el primer paso en el proceso de obtención de la Green Card".

La agencia argumenta que seguir la ley original permitirá liberar recursos para tramitar casos más prioritarios, como visas para víctimas de trata humana, crímenes violentos y solicitudes de ciudadanía.