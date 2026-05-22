Dimite Tulsi Gabbard como jefa de Inteligencia Nacional

Publicado por Alejandro Baños 22 de mayo, 2026

La Directora de Inteligencia Nacional (DNI), Tulsi Gabbard, presentó su dimisión este viernes.

En una carta enviada al presidente Donald Trump, Gabbard informó de que se centrará en cuidar de su esposo, diagnosticado con cáncer.

"Estoy profundamente agradecida por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí y por la oportunidad que se me ha brindado de dirigir la Inteligencia Nacional durante el último año y medio", escribió Gabbard.

"Lamentablemente, debo presentar mi dimisión, con efecto a partir del 30 de junio de 2026. A mi esposo, Abraham, le han diagnosticado recientemente un tipo de cáncer óseo extremadamente raro. Se enfrenta a grandes retos en las próximas semanas y meses. En estos momentos, debo alejarme del servicio público para estar a su lado y apoyarle plenamente en esta batalla", añadió.

Trump: "Has hecho un trabajo increible

Nada más producirse la noticia, Trump quiso mandar un mensaje de cariño y afecto a Gabbard por su "gran trabajo", al mismo tiempo que le deseó una pronta recuperación a su esposo.

"Por desgracia, tras haber realizado un gran trabajo, Tulsi Gabbard dejará la Administración el 30 de junio. A su maravilloso marido, Abraham, le han diagnosticado recientemente un tipo raro de cáncer de huesos y ella, como es lógico, quiere estar a su lado para ayudarle a recuperarse, ya que en estos momentos están librando juntos una dura batalla. No tengo ninguna duda de que pronto estará mejor que nunca", señaló Trump en un comunicado. "Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos".

El presidente aprovechó para confirmar que Aaron Lukas, mano derecha de Gabbard, ejercerá temporalmente el cargo de DNI.