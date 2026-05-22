"No es un buen momento": Donald Trump revela el dilema que enfrenta ante el repentino matrimonio de su hijo mayor

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 21 de mayo, 2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló las complejidades de agenda que enfrenta ante el inminente matrimonio de su hijo mayor, Donald Trump Jr., programado para este fin de semana en una locación del Caribe.

En declaraciones ofrecidas a los periodistas desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense manifestó que la coyuntura internacional actual, marcada de forma prioritaria por las hostilidades y operaciones militares relacionadas con Irán, complica su traslado logístico y de seguridad para participar en la ceremonia.

A pesar de los desafíos de Estado, el jefe del Ejecutivo norteamericano dejó abierta la posibilidad de acompañar a la pareja.

“A él le gustaría que yo fuera, pero será solo un asunto privado y pequeño, y voy a intentar asistir”, indicó el presidente respecto a los deseos de su primogénito. Trump matizó que el evento coincide con jornadas críticas de toma de decisiones en Washington.

El dilema político de una visita presidencial en tiempos de guerra

La planificación inicial de la boda sufrió modificaciones drásticas por razones de prudencia política y exposición mediática.

De acuerdo con informes originales del New York Post, la pareja compuesta por Donald Trump Jr., de 48 años, y Bettina Anderson, de 39, contempló en primera instancia la alternativa de celebrar el matrimonio en las instalaciones de la Casa Blanca.

Sin embargo, optaron por trasladar la celebración a una isla de propiedad privada en las Bahamas para evitar críticas asociadas a la ostentación en un momento de movilización militar en Oriente Medio.

Fuentes del entorno familiar señalaron que los contrayentes priorizaron la discreción dadas las circunstancias globales actuales. Ante los medios de comunicación, el propio mandatario reconoció la encrucijada de opinión pública que representa su eventual aparición en las Bahamas en medio de una crisis internacional de envergadura.

“Este no es un buen momento para mí”, admitió el mandatario a la prensa. “Todo lo relacionado con Irán y otras cosas”, puntualizó para ilustrar las prioridades de seguridad nacional de su administración.

Acto seguido, Trump describió la situación como un escenario de evaluación compleja para su imagen pública: “Es un dilema en el que no puedo ganar. Si asisto, me matan. Si no asisto, me matan”. Al margen del debate, el presidente concluyó sus palabras expresando sus mejores augurios para el futuro familiar del nuevo matrimonio: “Espero tengan un gran matrimonio”.

La premura en los preparativos del enlace ya había sido anticipada por fuentes cercanas a la familia en las últimas semanas. La propuesta de matrimonio formal se concretó en diciembre pasado, cuando el empresario solicitó la mano de Anderson durante una estancia familiar en la residencia de descanso oficial de Camp David.

Desde mediados de abril, allegados a la pareja señalaron que ambos tenían la firme determinación de formalizar su unión legal a corto plazo, descartando grandes festejos públicos.

Para Donald Trump Jr., este paso representa su segundo matrimonio. El empresario es padre de cinco hijos —Kai, Donald, Tristan, Spencer y Chloe— concebidos durante su pasada unión con Vanessa Trump, de quien se divorció formalmente en 2018 tras trece años de matrimonio.

El entorno familiar subraya que los antiguos cónyuges mantienen un trato cordial y de mutuo respeto en la actualidad, facilitando la dinámica familiar ante los nuevos compromisos de la dinastía.