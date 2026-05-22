Rubio pide a la OTAN que acepte los recortes de tropas estadounidenses en plena crisis por Irán: "No digo que vayan a estar encantados, pero son conscientes de ello"

Publicado por Carlos Dominguez 22 de mayo, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, instó este viernes a los aliados europeos de la OTAN a asumir los recortes de tropas estadounidenses en el continente, como parte de una reestructuración más amplia de la presencia militar de Washington en Europa.

La Administración Trump ha criticado duramente a los europeos por su escasa colaboración en la guerra contra el régimen iraní. El presidente Donald Trump llegó a amenazar con "repensar seriamente" la permanencia de Estados Unidos en la OTAN si los europeos no aumentaban su compromiso, especialmente en el Estrecho de Ormuz.

Rubio defiende los reajustes de tropas de EEUU

El secretario de Estado se dirigió a los aliados durante la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN celebrada en Suecia: "Está bien entendido en la alianza que la presencia de tropas estadounidenses en Europa va a ser ajustada".

Según Rubio, estos cambios ya estaban en marcha y se están coordinando con los socios europeos. "No digo que vayan a estar encantados, pero sin duda son conscientes de ello", añadió.

Además, el secretario adelantó que pronto se anunciará una reducción en el número de tropas que Washington pone a disposición de la OTAN para posibles emergencias.

Decepción con los europeos

Rubio reiteró desde Suecia el "descontento" del presidente Trump con sus aliados y aseguró que este tema "tendrá que ser abordado". Algunos países europeos, en un intento por calmar las aguas, han enviado buques a la región para colaborar en el Estrecho de Ormuz una vez termine el conflicto.

El secretario de Estado también dejó claro que los europeos podrían necesitar un "Plan B" para abrir el estrecho si la guerra se alarga. "No sé si sería necesariamente una misión de la OTAN, pero sin duda serían países de la OTAN los que contribuirían", explicó.