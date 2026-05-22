Kevin Warsh asume la presidencia de la Fed con la promesa de un banco central "orientado a las reformas"
El nuevo jefe de la Reserva Federal aseguró que si los banqueros centrales actúan correctamente, "la inflación puede ser más baja, el crecimiento más fuerte, los salarios reales más altos y América puede ser más próspera".
Kevin Warsh fue investido este viernes como el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) en una ceremonia en la Casa Blanca, un hecho poco habitual que subraya el fuerte respaldo de la Administración Trump al nuevo jefe del banco central.
En su primer discurso, Warsh prometió liderar una institución más moderna y eficaz al afirmar que dirigirá "una Fed orientada a las reformas, que aprenda de los éxitos y errores del pasado, que escape de los marcos y modelos estáticos y que mantenga claros los estándares de integridad y desempeño".
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El nuevo jefe de la Reserva Federal añadió que los banqueros centrales deben perseguir sus objetivos "con sabiduría y claridad, independencia y determinación". Además, se mostró optimista sobre el futuro económico al asegurar que, si los banqueros centrales actúan correctamente, "la inflación puede ser más baja, el crecimiento más fuerte, los salarios reales más altos y América puede ser más próspera".
El presidente Donald Trump, quien asistió a la toma de posesión, elogió a Warsh y dejó claras sus expectativas. "Kevin entiende que cuando la economía está en auge, eso es algo bueno. Queremos detener la inflación, pero no queremos detener la grandeza", señaló el presidente.
Simbolismo republicano en la investidura de Warsh
Warsh llega a la Fed en un momento clave, con una Administración Trump que busca impulsar un crecimiento fuerte. Su nombramiento representa un claro cambio de rumbo hacia un banco central más orientado a resultados y menos atado a enfoques tradicionales.