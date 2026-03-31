El DOJ demanda a Minnesota por la participación de atletas transgénero en deportes femeninos

Publicado por Joaquín Núñez 30 de marzo, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) demandó oficialmente a Minnesota por la participación de atletas transgénero en deportes femeninos. De acuerdo con la agencia que dirige Pam Bondi, el estado demócrata estaría violando el Título IX, un estatuto que prohíbe la discriminación por sexo en programas y actividades educativas que reciben asistencia financiera federal.

De acuerdo con la demanda de 45 páginas, las políticas educativas de Minnesota "crean una competencia desleal, niegan a las niñas la igualdad de oportunidades educativas y las exponen a un entorno educativo hostil con mayores riesgos de lesiones físicas y daños psicológicos".

Además, el DOJ aseguró que el Departamento de Educación de Minnesota está anteponiendo "la ideología a la biología".

"La Administración Trump no tolera políticas estatales erróneas que ignoren la realidad biológica y perjudiquen injustamente a las niñas en el terreno de juego. Este Departamento de Justicia se enorgullece de colaborar con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Educación para proteger a nuestras niñas en Minnesota y en todo el país", expresó la fiscal general Pam Bondi.

"La Administración Trump siempre luchará por la seguridad y los derechos civiles de las mujeres y las niñas. Las políticas de Minnesota permiten que los hombres dominen los deportes femeninos, negando a las atletas una competición justa y socavando su derecho a la igualdad de acceso a los programas y actividades educativas. Gracias a la fiscal general Bondi por llevar esta lucha a los tribunales para exigir responsabilidades a Minnesota", señaló la secretaria de Educación, Linda McMahon.

Por lo tanto, la demanda busca que el estado cumpla con el Título IX y con la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en febrero de 2025, prohibiendo que los atletas transgénero puedan participar en deportes femeninos.

"Estamos avisando a todas las escuelas que reciben dinero de los contribuyentes: Si dejan que los hombres se hagan cargo de los equipos deportivos femeninos o invadan sus vestuarios, serán investigados por violaciones del Título IX y arriesgarán su financiación federal", declaró Trump momentos antes de firmar la orden ejecutiva en febrero.

De acuerdo con el DOJ, el Departamento de Educación de Minnesota recibe actualmente 2.980 millones de dólares del Departamento de Educación y 42,6 millones del Departamento de Salud y Servicios Humanos.