Bondi no comparecerá ante el Congreso en la investigación del caso Epstein

Publicado por Just The News 8 de abril, 2026

La ex fiscal general Pam Bondi no comparecerá ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el 14 de abril para abordar los archivos de Epstein, confirmó el panel el miércoles.

El panel liderado por republicanos citó a Bondi a testificar el mes pasado en medio del escrutinio del manejo del Departamento de Justicia de los archivos Epstein y su publicación. Trump destituyó a Bondi a principios de este mes y Todd Blanche ha asumido el cargo en funciones.

"El Departamento de Justicia ha declarado que Pam Bondi no comparecerá el 14 de abril para una declaración, ya que ya no es Fiscal General y fue citada en su calidad de Fiscal General", dijo un portavoz del Comité de Supervisión a CBS News. "El Comité se pondrá en contacto con el abogado personal de Pam Bondi para discutir los próximos pasos con respecto a la programación de su deposición".

El desarrollo se produce a pesar de que algunos miembros republicanos del panel afirmaron que Bondi todavía tendría que testificar a pesar de su despido. La representante Nancy Mace, republicana de Carolina del Sur, insistió la semana pasada en que Bondi seguía estando obligada a comparecer.

"Lo hicimos por el nombre y no por el título de la fiscal general, por lo que todavía está obligada y requerida por la ley a comparecer ante el comité", dijo Mace a CNN, en referencia a la citación. "Y en esta coyuntura, no me estoy echando atrás en eso ni me estoy echando atrás en eso".

© Just The News.