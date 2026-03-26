La Administración Trump pagará $1.2 millones a Michael Flynn para cerrar demanda por el procesamiento injusto durante la trama rusa

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de marzo, 2026

El Departamento de Justicia llegó el miércoles a un acuerdo con Michael Flynn, poniendo fin a una batalla legal de años que arrancó con la investigación de Mueller y terminó con un cheque del gobierno por aproximadamente 1.2 millones de dólares.

Flynn, general retirado del Ejército y ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, se había declarado culpable en 2017 de mentirle al FBI sobre sus conversaciones con el embajador ruso Sergey Kislyak. Esos contactos, que incluyeron temas como las sanciones estadounidenses y una resolución de la ONU sobre Israel, quedaron en el centro de la investigación del fiscal especial Robert Mueller.

Años después, luego de que se descubrieran las irregularidades en la trama rusa, Flynn retiró su declaración de culpabilidad, acusó a los fiscales de mala fe y en 2023 presentó una demanda de $50 millones, argumentando que el caso lo había arruinado económicamente y que había sido víctima de un liderazgo del FBI politizado

Aunque la Administración Biden buscó desestimar esa demanda, la llegada de Pam Bondi al frente del DOJ cambió el rumbo del caso por completo. El DOJ calificó el acuerdo como "un paso importante para remediar una injusticia histórica" y prometió buscar responsables para que la "instrumentalización del gobierno federal" no se repita.

El acuerdo, presentado ante un tribunal federal en Florida, será definitivo una vez que Flynn confirme haber recibido los fondos. Cada parte asumirá sus propios costos legales.

Si bien muchos republicanos celebraron la noticia, otros creen que se generó un precedente peligroso. El senador Mark Warner, demócrata de Virginia y figura clave en el Comité de Inteligencia del Senado, fue uno de los más críticos: "Pagar más de un millón de dólares de los contribuyentes a alguien que se declaró culpable de mentirle al FBI es tan escandaloso como indefendible".

Según Warner, el mensaje que envía este acuerdo es el equivocado —hacia los adversarios del país, hacia la comunidad de inteligencia y hacia la opinión pública.

Flynn, en cambio, lo vio como una reivindicación. Elogió al DOJ de Bondi y calificó todo el proceso original como "lawfare" al servicio de una agenda política. Trump lo indultó en 2020, pero Flynn siempre insistió en que el indulto no era suficiente y que merecía una compensación económica por el daño sufrido.