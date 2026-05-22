Trump endurece la vigilancia bancaria sobre la inmigración y ordena revisar la ciudadanía de los clientes

Publicado por Diane Hernández 22 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva que instruye a bancos y reguladores federales a reforzar la revisión de la ciudadanía y el estatus de ciertos clientes, en una nueva medida de la administración para endurecer el control migratorio y ampliar la supervisión del sistema financiero estadounidense. La información fue reportada inicialmente por AP y replicada por diversos medios nacionales.

La directriz ordena a agencias federales y organismos reguladores identificar señales que indiquen que personas sin estatus legal podrían estar abriendo cuentas bancarias, solicitando préstamos o accediendo a tarjetas de crédito. Según la Casa Blanca, la medida busca reducir riesgos financieros asociados a posibles deportaciones que podrían afectar la capacidad de pago de ciertos clientes.

Evitar riesgos financieros derivados de la deportación

La Administración argumentó que no permitirá riesgos para el sistema bancario "derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación".

No obstante, la versión final de la orden fue menos amplia de lo que se esperaba. Reportes previos indicaban que la Casa Blanca analizaba imponer a los bancos la obligación de recopilar información sobre ciudadanía o estatus migratorio de todos sus clientes. Esa propuesta generó una fuerte reacción del sector financiero.

De acuerdo con reportes de Reuters y otros medios, entidades bancarias advirtieron que una obligación de ese tipo implicaría altos costos operativos, mayor carga burocrática y posibles riesgos legales. Finalmente, la Casa Blanca optó por emitir orientaciones regulatorias y reforzar criterios de supervisión ya existentes, en lugar de imponer una verificación obligatoria.

Hipotecas sin respaldos fiscales Scott Bessent, ya había anticipado

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​Uno de los puntos de debate gira alrededor del uso de los llamados ITIN (Números de Identificación Fiscal Individual), empleados frecuentemente por trabajadores que no poseen número de Seguro Social. Un 5.000 y 6.000 hipotecas fueron otorgadas a prestatarios que utilizan ese mecanismo fiscal.



Sin embargo, la propia investigación señala que los bancos históricamente han mostrado cautela para conceder créditos bajo ese esquema. El secretario del Tesoro,, ya había anticipado una postura más estricta sobre los procesos de identificación bancaria . Según declaraciones recogidas por varios medios, cuestionó por qué el sistema financiero carece de información más detallada sobre el estatus legal de algunos usuarios.​Uno de los puntos de debate gira alrededor del uso de los llamados ITIN (), empleados frecuentemente por trabajadores que no poseen número de Seguro Social. Un estudio del Urban Institute estimó que entrefueron otorgadas a prestatarios que utilizan ese mecanismo fiscal.Sin embargo, la propia investigación señala que los bancos históricamente han mostrado cautela para conceder créditos bajo ese esquema.

Defensores de inmigrantes y organizaciones civiles han advertido que una política de mayor escrutinio podría expulsar a miles de personas del sistema financiero formal y aumentar la población sin acceso a servicios bancarios.

La medida se suma a otras acciones recientes de la Administración Trump relacionadas con inmigración y acceso a beneficios financieros, incluyendo modificaciones sobre ciertos créditos fiscales y programas que podrían afectar a beneficiarios de programas migratorios como DACA y el Temporary Protected Status.